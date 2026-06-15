東張西望｜送飯陳太火爆大對質　強詞奪理拒照顧伯伯：我收得安心

《東張西望》昨日（6月14日）報道，「送飯阿姐」陳太為一名伯伯送飯，最後更取得伯伯名下物業。今日（15日）一集播出陳太與姨甥孫對質片段，火藥味十分濃厚！



送飯陳太火爆大對質。（《東張西望》截圖）

姨甥孫怒轟無情 街坊揭「照顧者」不止一人

姨甥孫：「佢死嗰日都冇嚟過，出殯叫佢嚟送最後一程，佢都話佢唔得閒。你憑咩攞人哋間屋。」《東張西望》訪問兩位坪洲居民，都表示有見過及得知伯伯有一名「姐姐」照顧，有人表示，鄰居互相幫助是平常事，亦不止陳太一個幫過伯伯。

上集：東張西望｜送飯阿姐送到謀咗人層樓？ 姨甥孫揭發：我覺得好卑鄙

坪洲居民表示，鄰居互相幫助好平常。（《東張西望》截圖）

伯伯似乎以為陳太會照顧他百年歸老，才將物業贈與陳太。（《東張西望》截圖）

伯伯誤信口頭承諾交出物業？ 堅守愛妻遺願拒反口

《東張西望》訪問事件中的伯伯，對於將居所送鄰居陳太，伯伯說：「人生都唔知仲有冇兩年命，冇人知㗎。（如果有呢？）上天知。到時真係冇錢，佢可能畀錢家用，照顧我終老。（佢有冇應承？）而家未係時候。到我山窮水盡時候，佢負責姐姐睇住我。婆婆有咩事我做足啦，將來有咩事我心甘情願。」《東張西望》片中，表示伯伯堅持遵從婆婆遺願，將居所贈與陳太，不會背信棄義，並表示不會取回居所。不過，伯伯表示，居所會在離世時贈與陳太，而不是在生時給她。

陳太發難企圖「封口」 避答主持尖銳提問

其後，《東張西望》搵陳太對質，陳太與攝製隊到伯伯居所。陳太兩次問伯伯：「你係咪叫我唔使理呢件事？」伯伯兩次都以：「吓？」回覆。之後陳太又補充：「係呀嘛？啲嘢你會完全解決晒。你都同你個孫講，叫佢唔好咁多事。」轉向《東張西望》李旻芳說：「咁我做乜要同你哋交代。」

但係陳太就堅拒，表示伯伯有困難先會照顧。（《東張西望》截圖）

李旻芳連環窮追猛打！陳太死撐：唔會承諾照顧

李旻芳直擊重點：「你係咪承諾會照顧伯伯？到佢山窮水盡嘅時候。」陳太反言：「嗱，承諾，呢個字我唔會講到咁實在。」李旻芳：「但係伯伯好實在，畀咗層樓你，你話承諾呢兩個字唔講得？」陳太：「佢由始至終冇同我講過金錢上有咩問題，所有嘢都係我同佢之間嘅商量，乜都好。你叫我喺鏡頭面前承諾咁多嘢，你有冇畀錢？」李旻芳：「你會唔會願意俾工人費？」陳太：「睇吓到時咩情況，工人費真係唔平。我唔需要同你解釋任何嘢。如果佢真係好窮，或者要工人費嗰啲嘢，我唔會一下子答應。」陳太對伯伯（吳生）說：「我嗰陣時同你講，真係嘅，吳生，你一定可以住到百年歸老。」陳太對李旻芳說：「律師都同我講，層樓送咗畀你就真係送咗俾你。」

陳太表示收層樓收得好安心。（《東張西望》截圖）

攞人層樓聲稱「心安理得」 疑玩捉字蝨拒付聘請家傭

李旻芳問陳太：「層樓你收得開唔開心？」陳太：「唔係開唔開心嘅問題。」李旻芳：「安唔安心？」陳太：「我收得好安心。（心安理得？）梗係。」陳太指伯伯未向她表示需要幫助。李旻芳又問，伯伯是否需要聘請家傭照顧，伯伯回答：「梗係要。」陳太：「係咪想要工人？」伯伯回答：「需要就幫。」李旻芳：「佢咪講咗需要，而家你畀唔畀？」陳太並無回答，又轉而反問伯伯：「你而家冇錢啦咩？」三方不斷爭論也沒有結果。及後，伯伯說：「佢對我好，又會照顧我終老。」伯伯的姨甥孫說：「你承諾照顧佢終老。」陳太：「我承諾畀佢住到終老。」李旻芳：「但係層樓佢㗎喎。」

片中，陳太表示可以給伯伯住到過身，但層樓係伯伯㗎喎！（《東張西望》截圖）

李旻芳一直問陳太肯唔肯出錢請工人照顧伯伯，但陳太沒有正面回應。（《東張西望》截圖）

李旻芳一直問陳太肯唔肯出錢請工人照顧伯伯，但陳太沒有正面回應。（《東張西望》截圖）

送契又唔係咁寫喎。（《東張西望》截圖）

謊稱契約已加註「住到終老」 大律師查文件直接拆穿

陳太「解釋」：「律師樓都話過，佢送層樓畀我，5年之後我可以處理層樓。當年我喺後面仲加咗句，吳生可以住到終老，但係你記得，呢句係我加上去。」陸偉雄大律師翻睇契約，表示送契上沒有加上讓伯伯住到終老和照顧伯伯終老這些條文。

李旻芳問伯伯：「伯伯，最後問多一次，你想唔想有工人照顧？」伯伯：「梗係想啦。冇人照顧我點得呀。」李旻芳問：「工人啲錢邊度嚟？」伯伯：「咁又冇諗咁長遠。希望我生窮水盡嘅時候，佢睇住我。」陳太：「問心嗰句，佢啲存摺有冇畀我睇過？冇呀嘛。」