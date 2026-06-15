你好打劫｜麥沛東背「消費論」曾甩碌　劉德華上台突擊要即背一次

由劉德華作為出品人的舞台山莊，自2016啟動至今已有十個年頭，而在這大日子，舞台山莊將於8月份三度重演《你好！》系列之《你好，打刧！Return》。今次除了有原先的班底麥沛東、李芯駖@COLLAR、巢嘉倫外，還加入新陣容︰何啟華、陳湛文及王俊傑。今日（15/6）舉行記者會公佈售票詳情。

舞台劇《你好，打劫！》，第三度公演。（陳順禎 攝）

麥沛東在劇中，有一段長達兩分鐘的「消費論」發表，一輪嘴講出大家一生人之中，要交嘅各款費用，雖然劇本已寫下有58個，但原來老闆劉德華每次重演，都會為這些消費項目加加減減。麥沛東︰「係好㗎，佢提出有啲費用係好update。劉生對作品的要求好高，無疑是給予大家一鼓動力。」

而在記者會上，大會都有播出這條在網上，多達300多萬點擊的《消費論》片，麥沛東坦言睇番已經緊張︰「其實都辛苦，不如大家都幫手記啲，萬一到時我唔記得，大家都可以幫到我。」

在《你好，打劫！》中，麥沛東在台上打摑芯駖，來到第三度公演，芯駖又要受苦喇。（陳順禎 攝）

芯駖上次在舞台劇《你好，打劫》的轉圈，靚絕全場，今次笑言要加碼，轉到要吊威也。（陳順禎 攝）

不過叫麥沛東最難忘是這個Show Time表演，一直都表現得好好，直至第一次公演的最後一場，劉德華來欣賞，偏偏就是在這一場出事，突然忘詞。「係突然之間無間記憶。」不過心水清的麥沛東，既然劉德華來到，必定會上台謝票，謝票期間又一定會叫我再背一次。「好在我有心理準備，在完騷後出來謝幕時，我自己在腦內Run了一次，結果真係叫我又背一次，今次我冇事呀！如果今次又甩的話，證明啲咩呀？證明我冇用囉。而我背得番，就證明嗰次意外啫。」

至於上次擔當演員的魯文傑，今次榮升導演，他表示都是老闆劉德華給予機會，而原來劉生起初更想魯文傑可又導又演︰「但我講番個難處，我在演出時冇得走出去睇番個情況，會唔夠集中，咁我寧願集中只做好一件事。」

今次榮升導演的魯文傑，他表示都是老闆劉德華給予機會，而原來劉生起初更想他可又導又演。（陳順禎 攝）