港姐2026｜第二批6位候選佳麗現身髮型屋　展開「變髮」大改造

萬眾矚目的年度選美盛事《香港小姐競選》已進入白熱化階段！今屆成功入圍的 11 名佳麗各具美態，而備受矚目的「髮型大改造」重頭戲亦正分批進行。繼首批佳麗完成變髮後，第二批共 6 位候選佳麗於今日（16/6）清晨陸續抵達位於金鐘太古廣的指定髮型屋，接受大會髮型師的「形象大蛻變」。

現身的 6 位佳麗包括：湯家琳、顏懿菲、揚媛媛、吳倬希、鄧匡雯、周芳姿。她們在進入髮型屋前均禮貌地向在場傳媒揮手微笑，雖然以清透淡雅的日常妝容及便服亮相，但依然難掩出眾的高挑身材與女神氣質，狀態大勇！

第二批「變髮」佳麗現場直擊與穿搭風格：

吳倬希。（吳子生攝）

吳倬希身穿一件白色蕾絲吊帶雙層薄紗上衣現身，仙氣十足。（吳子生攝）

吳倬希：今日的穿搭頗具仙氣，身穿一件白色蕾絲吊帶雙層薄紗上衣，搭配藍色牛仔褲。她留著一頭浪漫的微捲中長髮，整體造型既溫柔又帶點時尚感。

顏懿菲。（吳子生攝）

顏懿菲擁有極具感染力的招牌笑容。（吳子生攝）

顏懿菲：同樣選擇了乾淨俐落的白色短袖 T 恤與淺色牛仔褲，並配戴一頂深藍色 Polo 棒球帽，擁有極具感染力的招牌笑容，酒窩深邃，顯得特別甜美可人。

揚媛媛。（吳子生攝）

揚媛媛手拿咖啡杯現身。（吳子生攝）

揚媛媛：今早身穿簡約的白色長袖上衣搭配深色高腰直筒牛仔褲，手拿咖啡杯現身。湯家琳自帶一種都市知性美，面對鏡頭笑容甜美自然，舉手投足間充滿自信。

鄧匡雯。（吳子生攝）

鄧匡雯：以一身經典的白色 Polo 衫搭配淺色高腰牛仔褲驚艷亮相。她擁有一頭濃密亮麗的黑色長波浪捲髮，散發出優雅的古典美人氣質，十分吸睛。

湯家琳。（吳子生攝）

湯家琳走休閒運動風，頭戴白色 Polo 棒球帽，身穿舒適的白色長袖開襟衫與淺色牛仔褲。（吳子生攝）

湯家琳：今日走休閒運動風，頭戴白色 Polo 棒球帽，身穿舒適的白色長袖開襟衫與淺色牛仔褲，展現出健康活力的陽光形象，親和力十足。

周芳姿。（吳子生攝）

周芳姿：身穿簡約的白短袖 T 恤與深色長褲，搭配杏色手袋。她長相清秀，一頭黑長直髮顯得清純脫俗，面對鏡頭展現出大方得體的微笑。