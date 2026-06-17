劉青雲遇激動影迷衝破攔截硬要合照　應變反應及態度獲網民大讚

2024年於香港上映，由翁子光執導、劉青雲主演的家庭倫常慘案劇情片《爸爸》日前 (14日) 於內地展開「首映在廣州」系列路演，接連走進五個影院，與影迷和觀眾即場交流。電影將於本月底在內地正式上映。劉青雲憑該片獲得《第43屆香港電影金像獎」》「最佳男主角」獎項，第四度榮封金像影帝，精湛演技有目共睹。

劉青雲第四度榮封金像影帝！（資料圖片）

劉青雲、谷祖琳與蘇文濤「一家三口」憑《爸爸》於金像獎滿載而歸，於慶功宴上接受訪問。（資料圖片）

劉青雲盡顯好脾氣一面

昨日有內地娛樂博主於社交網分享了劉青雲現身其中一家電影院做宣傳的片段，記錄了期間有影迷硬要衝破攔截上前要求跟劉青雲合照的過程。

該名博主以「劉青雲 爸爸電影佛山路演 喜歡也要留分寸😑」為標題，發文寫道：「今天大暴雨專程來佛山看劉青雲路演，全場三百多位觀眾安安靜靜等著主創分享電影，氛圍本來特別好。映後互動最後有位影迷情緒太激動，沖上前硬強要合影，攔都攔不住。青雲哥脾氣很好，全程溫和配合，但能明顯看出現場節奏被打亂，工作人員一直在協調，台下幾百人都停住等著，多少有點尷尬。」並指出這種強行圍堵、不顧現場秩序的行為，既耽誤別人觀影體驗，也會讓藝人很為難。網民就大讚劉青雲表現冷靜且脾氣的確好好。

劉青雲在內地宣傳電影《爸爸》。(小紅書)

劉青雲打扮casual。(小紅書)

劉青雲與翁子光導演。(小紅書)

劉青雲很受歡迎。(小紅書)