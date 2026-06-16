香港小姐2026｜盧蔚睛入圍變靚　胞姊遺憾止步：我覺得佢表現好好

《2026香港小姐競選》的面試如火如荼，今日（16/6）一眾入圍佳麗現身髮型屋，接受大會安排的「髮型大改造。其中三位備受矚目的佳麗盧蔚睛、李澄晴及譚雅文，在完成變身後首度齊齊現身會見傳媒。

對於全新的專屬髮型，三位佳麗接受《香港01》訪問時均顯得雀躍萬分，大讚新造型令自己信心大增。

(左起) 盧蔚睛、李澄晴及譚雅文。(吳子生攝)

盧蔚睛胞姊盧蔚琳未能一同晉級

一向以溫柔形象示人的盧蔚睛，這次在髮型師的巧手下，一改過往習慣的中分髮型。Janice 笑言對新髮型「好滿意」：「因為好特別！之前未試過呢種風格，以前都係留開中分。」被問到這次剪短了多少，她透露只是稍微修剪了髮尾，並保留了之前的髮色，整體感覺更加俐落有層次。

而提到胞姊盧蔚琳未能一同晉級，盧蔚睛直言不會因此不開心，並透露兩姊妹感情依舊，姐姐也非常支持她：「佢繼續支持我啊！平時佢都好鼓勵我，去電視台之前，佢都會同我講加油。（有否同姐姐檢討唔入圍原因？）咁又冇，都係平常心。（姐姐有否覺得自己表現唔夠好？）我覺得佢表現好好，哈哈。」

候選佳麗盧蔚睛、李澄晴及譚雅文髮型大改造後見傳媒。（吳子生攝）

李澄晴、譚雅文驚喜大變身齊高呼：變靚咗！

另外兩位佳麗李澄晴與譚雅文同樣對新形象讚不絕口。李澄晴表示這次「改造」在長度上有不少突破，剪短了相當多：「剪短咗好多，特別係上面剪得比較多。」她表示之前有跟髮型師溝通，對方認為這個長度最適合她，令她大讚效果好睇。當問到三人的轉變大不大時，幾位佳麗都忍不住笑成一團，直呼「大啊！」、「大家都變靚咗！」

譚雅文。(吳子生攝)

李澄晴。(吳子生攝)