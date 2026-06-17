梁諾妍近照撞樣孫燕姿？　真實身形曝光驚艷網民：洪永城會選老婆

洪永城（Tony）與太太梁諾妍（Inez）於2021年結婚，婚後一直非常恩愛，並先後誕下大女兒「Sir Face」洪靖嵐（Amber）和「Sir Nose」妹妹洪靖愉（Beryl），三年抱兩一家四口美滿幸福。雖然梁諾妍已為兩個小朋友的媽咪，但熱愛運動和跑步的她，產後狀態恢復神速，身材依然保持得非常健美，完全看不出已經是兩女之母！近日，有網民在外景現場「野生捕獲」正在開工的梁諾妍，曝光了其真實身形，令人讚嘆不已。

洪永城與太太梁諾妍一家四口美滿幸福。（IG@inez_leong）

洪永城與老婆梁諾妍非常恩愛。（IG@inez_leong）

外景拍攝被捕獲 身形fit爆零贅肉

近日，有網民在社交平台上分享了數張在海旁偶遇梁諾妍開工拍節目的照片，並以「偶遇香港女明星，真人好美」為題，大讚：「梁諾妍 太美了」。相中的梁諾妍正身處海濱長廊，身旁有攝製隊人員，正在進行拍攝。她留著標誌性的清爽短髮，身穿一套純白色的運動背心配上同色系運動短褲，腳踏白鞋白襪，一身全白陽光造型顯得格外有活力。

梁諾妍拍攝外景時，被野生捕獲。（小紅書@Paypay-digisparks）

身形fit爆，還有腹肌。（小紅書@Paypay-digisparks）

從網民零濾鏡的鏡頭下可見，梁諾妍的狀態極佳，熱愛跑步和戶外運動的她，曬得一身健康的小麥膚色。最令網民震驚的是，生完兩個小朋友的她，四肢纖細緊緻，全身上下完全沒有半點贅肉，更別說有絲毫「師奶味」，而且腹部更隱約見到結實的腹肌線條，簡直fit到漏。梁諾妍在鏡頭前一邊對著鏡頭擺出雙手V字手勢，一邊露出燦爛自信的笑容，少女感十足。照片曝光後，引來大批網民留言大讚，「洪永城會選老婆」、「運動的人就是不同」、「好Fit」好精神、氣血很足的樣子，羨慕了」；甚至有網民指她撞樣華語天后：「好像孫燕姿」。

一點都不像兩女之母。（小紅書@Paypay-digisparks）

網民留言。（小紅書@Paypay-digisparks）

有網民覺得梁諾妍撞樣孫燕姿。（公關提供）

模特兒出身 曾被封「郭少芸2.0」

現年38歲的梁諾妍出在澳門出生，畢業於加拿大多倫多大學經濟與媒體研究學系，回流香港後擔任全職模特兒。早前她在《家族榮耀之繼承者》中飾演大馬拿督千金，一出場便極度搶鏡，更被網民指撞樣郭少芸，封為「郭少芸2.0」。除了演藝事業，熱愛運動的梁諾妍在2017年已榮升老闆娘，合資開設健身工作室並考獲多個運動教練牌。

梁諾妍以模特兒身分入行。（IG@inez_leong）

梁諾妍是跑步狂熱份子。(葉志明攝)

入行超過10年的她雖然拍劇經驗不多，僅參演過《歎息橋》、優酷《家族榮耀之繼承者》及今次的《重案解密》，但主持經驗卻相當豐富。早前她在《家族榮耀之繼承者》中飾演大馬拿督千金，一出場便極度搶鏡，更被網民指撞樣郭少芸，封為「郭少芸2.0」，早前在另一劇集《重案解密》，更是同老公拍住上。

梁諾妍自爆經期紊亂，靠針灸治療。（IG@inez_leong）

梁諾妍自誕下細女後，曾因不同病痛多次入院，包括產後曾因持續發高燒而入院，原來患上乳腺炎。（IG@inez_leong）

梁諾妍曾因跑步過度致經期紊亂

除了演藝事業，梁諾妍也是跑步狂熱份子，不過她在去年11月突然上載接受針灸治療的照片，並透露疑因跑步過量導致經期紊亂，需要靠針灸調理：「其實我每個月應該因為跑步跑太密影響到啲M個個月都唔準，的起心肝搵EC針通返啲調經穴位，好癲，針完3個鐘後就嚟咗啦。」梁諾妍曾公開承認生完第二胎後身體狀況大不如前：「因為家姐時已經係3年前，3年後再生第二胎時年紀已經大啲，康復期好似要耐啲；同埋我佗二胎嘅時候，我係有好多病痛。」其實梁諾妍自誕下細女後，曾因不同病痛多次入院，包括產後曾因持續發高燒而入院，原來患上乳腺炎，前年8月及去年4月都曾因「生嘢」入院做手術，幸好康復情況理想，她亦很快重返跑道。

梁諾妍三招收服洪永城。（IG@inez_leong）

恩愛！（IG@inez_leong）

三招收服洪永城

另外，梁諾妍也是一名稱職的賢內助，洪永城婚前曾與不少女星傳過緋聞，但自從與她相戀後便成為一個顧家愛妻號，好經常陪太太跑步放閃。梁諾妍曾透露全靠三招收服對方：第一，擁有自己的事業，獨立自主不依賴；第二，廚藝了得，成功留住老公的胃；第三，在適當時候給予關心與空間，不會讓另一半有窒息感。