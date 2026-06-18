彭于晏倫敦被集郵扮鬼臉完全零架子　私下舉動令女粉絲興奮睡不著

現年44歲的台灣男神彭于晏（Eddie），憑藉濃眉大眼的高顏值以及一身健碩的肌肉，多年來俘虜無數少女心，比起出入總是大排場、前呼後擁的明星，彭于晏私底下完全沒有偶像包袱，作風低調又親民。近日，彭于晏現身英國倫敦，頻頻被粉絲「野生捕獲」索取合照，而他亦一律來者不拒。其中一位幸運的女網民更在社交平台分享了與男神的「私下互動」，令她興奮到睡不著。

彭于晏是不少女仔心目中的男神。（彭于晏微博圖片）

私下也有可愛一面。（IG@yuyanpeng）

彭于晏在主演內地電影《爆水管》擔任一名為了保住警察工作而不得不策劃「破案」的基層警員。（微博圖片）

女網民偶遇彭于晏激動全身顫震

該女網民在社交平台上載與彭于晏的合照，透露在英國倫敦潮流聖地DSM（Dover Street Market）偶遇男神。女網民興奮寫道，從小學開始就一直視彭于晏為偶像，當時她正在DSM逛街，沒想到在空間狹小的電梯裡，直接與男神面對面，心裡還想：「這個留子（留學生）長得很像彭于晏」。直到意識到是「男神」本人，女網民坦言當下激動到全身顫慄。

彭于晏日前在倫敦被野生捕獲，狀態極佳。（小紅書@KAKI）

即親民和紳士。（小紅書@KAKI）

彭于晏打扮隨性 零包袱貼頭自拍扮鬼臉

從網民分享的相片中可見，當天彭于晏打扮極具美式街頭風，身穿深色格紋拉鍊外套，內搭亮黃色衫，下身則穿著灰色工裝短褲，頭戴一頂米白色Cap帽，造型隨性又不失星味。女網民還大讚彭于晏「本人真的很Nice」，主動跟她們打招呼。由於當時店內顧客不多，彭于晏全程幾乎都與她們同行，非常幸運。合照時，彭于晏更對鏡頭大方舉起拇指讚好，隨後又與女網民及男伴一同頭貼頭自拍，甚至搞笑地瞪大雙眼「扮鬼臉」，盡顯私下可愛頑皮的一面。

網民分享偶遇男神過程。（小紅書@KAKI）

彭于晏與女網民及男伴一同頭貼頭自拍，期間搞笑地瞪大雙眼「扮鬼臉」，盡顯私下可愛頑皮的一面。（小紅書@KAKI）

獲讚真男神

更令女網民意想不到的是，當她在社交平台分享合照後，彭于晏竟然親自給該貼文送上「心心」回覆，讓她不禁興奮高呼：「天呢！晚上都要興奮得睡不著覺了！」帖文曝光後，大批網民留言除了羨慕博主可以親密接觸男神外，還大讚彭于晏keep得好：「帥到爆」、「怎麼還這麼帥」、「太帥啦頭小臉小」、「他怎麼一點都不老，還是很嫩」、「真是零死角，穿著又好看」、「眼神還是這麼清澈」；直呼：「這是真男神！」