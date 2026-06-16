香港小姐2026｜首輪髮型大改造　魏欣珊珊來遲否認遲到：從英抵港

年度選美盛事《2026香港小姐競選》正式進入火熱階段！今日（16/6）早上八時開始，一眾入圍佳麗陸陸續續現身，準備接受大會精心安排的「髮型大改造」。今日終極12位佳麗先後分兩批進入髮型屋，截止中午時分，已有三位佳麗率先完成變髮順利離開。

佳麗魏欣推行李箱趕到 澄清並非遲到

在一眾陸續現身的佳麗中，入圍佳麗魏欣於接近十一時半才匆忙現身於髮型屋門前。現場見她身穿白色貼身背心搭配牛仔褲，手上推著沉重的黑色行李箱，上面還疊放著手袋與一件粉色外套，神情顯得有些疲憊。

由於到場時間較其他佳麗遲，現場傳媒紛紛追問她「為何會這個時間才到？」以及「是不是遲到了？」 魏欣表現得相當大方，隨即親切地逐一回應：「我都係跟返公司嘅時間到，而我啱啱喺英國飛回來，一落飛機就立刻趕過來。」

魏欣11:30抵達髮型。（吳子生攝）

變髮在即不介意剪短 期待新形象

當被問到即將要進行髮型大改造，會不會擔心被剪短頭髮時，魏欣表現得十分隨和，笑言：「都可以呀，我唔怕剪短頭髮的。」至於會不會擔心大會設計的髮型不適合自己？她則對造型師充滿信心：「我覺得大會俾我嘅選擇，我應該都會喜歡的。對我來說，最重要是適合我、好睇就可以了。」

魏欣透露剛從英國抵港。（吳子生攝）