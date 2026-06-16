碧咸細女Harper上門探兄嫂慘摸門釘　Brooklyn指父母精心設局做騷

萬人迷碧咸（David Beckham）自年初陷入家變危機，大仔Brooklyn指控被父母長期控制、在婚前企圖強迫簽署放棄姓名權益文件、母親拒絕為新抱設計婚紗等，雖然大批網民找出證據指出Brooklyn夫婦講大話，但Brooklyn依然拒絕和解，更洗掉紀念父母的紋身表明割席。

碧咸正式在荷里活星光大道留名。（IG/@davidbeckham）

碧咸正式在荷里活星光大道留名，全家總動員前來力撐。（IG/@davidbeckham）

Harper上門搵兄嫂摸門釘

日前碧咸正式在荷里活星光大道留名，全家總動員現身力撐，Brooklyn夫婦當然繼續唔見影。不過根據外國傳媒《Page Six》報道，完成星光大道儀式後，Harper乘車前往哥哥Brooklyn和Nicola位於比華利山的豪宅，不過只逗留了數秒後便離開。消息指，Harper未有預約兄嫂不請自來，希望能與哥哥重新建立聯繫，可惜Brooklyn並不在家，Harper神情落寞地離開。

Harper被拍得出席儀式後乘車前往哥哥Brooklyn和Nicola位於比華利山的豪宅，可惜摸門釘。（Getty Images）

Brooklyn指控父母精心設局

事後證實，Brooklyn與太太Nicola Peltz當時身在紐約。對於妹妹Harper「摸門釘」一事，Brooklyn一方持不同看法，並透過發言人向傳媒表示：「攝影師早已在場守候，鏡頭亦一早對準Harper手上的信件，一切說明這是為鏡頭精心安排的表演。」換句話，Brooklyn認為父母刻意利用Harper製造示好及和解的假象，指舉動是家人合謀設計的一場戲。