湯令山遇粉絲等合照竟叫對方返屋企　惹網民兩極解讀：感覺很驕傲

現年26歲的湯令山是新一代唱作歌手，有態度、有才華深受年輕樂迷愛戴，當中作品《用背脊唱情歌》更是唱到街知巷聞。最近湯令山可謂愛情事業兩得意，不但盛傳與《夜王》「BB」林熙彤拍拖，近日還到馬來西亞舉行演唱會，全場爆滿。完騷後，有不少粉絲在場外等候，望能與偶像合照，但湯令山的反應卻引起網民熱議。

現年26歲的湯令山是新一代唱作歌手。（IG@gareth_tong）

有態度、有才華深受年輕樂迷愛戴。（IG@gareth_tong）

湯令山近日於馬來西亞雲頂完成《Prince Of nothing 心零王子》巡演第二站。

男粉激動告白遭冷待？ 博主：死心塌地等你啊

從粉絲分享的影片可見，身穿紅色連帽外套、配戴眼鏡的湯令山，完成演唱會後，在多名工作人員的護送下現身商場food court。現場早已有一班大馬粉絲守候，難得近距離見到偶像，一眾粉絲自然顯得格外興奮。

日前在馬來西亞開騷的湯令山，在多名工作人員的護送下現身商場food court。（小紅書截圖）

湯令山見到有粉絲守候，好像有點不知所措。（小紅書截圖）

又不停按電話。（小紅書截圖）

湯令山現身時一邊玩手機，一邊跟身邊工作人員有講有笑，但當他見到在場粉絲時，似乎有點意料不到。期間，現場傳來一把男聲說：「唔好影，唔好影」。湯令山見狀，隨即笑笑口用英文叫大家：「Go home！go home（回家吧。）」，並向大家揮手「byebye」；其中有一位男粉絲表現激動，用英文大聲告白：「Good for you bro! You are my favorite artist ever!」但面對粉絲如此熱情的告白，湯令山卻未有太大的理會，僅僅輕輕地揮了一揮手，之後便繼續低頭專心玩電話。對此，博主似乎有點失望，留言寫道：「湯令山一直叫我們回家，還沒拍到合照，所以死心塌地等你啊」。

湯令山叫粉絲「Go home！」。（小紅書截圖）

揮手「Bye bye」。（小紅書截圖）

其中有男粉絲表現激動，用英文大聲告白，但湯令山未有太大理會。（小紅書截圖）

之後繼續低頭玩電話。（小紅書截圖）

網民反應兩極

影片曝光後，網民反應兩極，有人對湯令山「機不離手」的舉動感到好奇，「他在刷什麼」、「忙什麼呢」，甚至有人毫不留情地狠批：「乜水來？感覺很驕傲」；不過，亦有大批粉絲為偶像解畫，指湯令山只是「I人」，所以表現得比較內斂害羞，而非驕傲。有粉絲留意到偶像的小細節，笑指：「感覺03（令山）好尷尬又有禮貌」；同時也有粉絲肉赤湯令山：「放過他吧，人家剛演唱會結束下來，是個人都會累」，認為完騷後疲憊也是人之常情。