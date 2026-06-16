香港小姐2026｜大熱李澤欣自爆人生第一次著比堅尼：身材冇乜信心

《2026香港小姐競選》已進入白熱化階段，終極12位入圍佳麗今日（16/6）齊齊現身髮型屋，進行大會安排的終極「髮型大改造」！一眾佳麗換上全新造型後均顯得神采飛揚。其中三位熱門佳麗李澤欣、吳倬希及袁絲珩在變髮後接受《香港01》訪問，大方分享她們對新髮型的看法，更首度披露早前泳裝面試時的緊張心情與爆笑點滴。

李澤欣對自己的新造型感到相當滿意，她笑言：「我個人首先就係剪咗啲層次啦，同埋整短咗頭髮嘅。髮型師話我頭髮本身就係比較幼細啲嘅，所以幫我剪多啲層次呢，會令我蓬鬆啲同埋清爽啲喇。」吳倬希則表示自己除了修剪之外，更注重頭髮的健康：「我呢就係都係剪咗啲層次，同埋我整咗個treatment。我個髮型師都話我嘅頭髮比較少啲啦，同埋都係比較乾，所以做返個treatment會好啲囉，依家就覺得健康啲囉。」袁絲珩則改變了髮色，她表示：「「我剪短咗少少啦，同埋染咗深啡色，本身係淺色啲嘅。」

(左起) 袁絲珩、李澤欣及吳倬希。(吳子生攝)

(左起) 袁絲珩、李澤欣及吳倬希成功變髮。（吳子生攝）

首戰泳裝面試心情緊張

隨著選美賽事正式展開，一眾佳麗早前也經歷了緊張的泳裝面試。吳倬希首度穿上比基尼在眾人面前應試，坦言當時既緊張又發生了搞笑小插曲。她笑稱自己當時被評判問到懂不懂唱吳卓羲的經典名曲《別怪他》：「我覺得佢哋問咗我識唔識唱《別怪他》啦，咁其實我識嘅，但是就少少緊張，所以上次就唱唔出嚟啦。咁希望呢幾個月之間，仲俾多啲機會我，可以唱俾大家聽啦！」

相比之下，李澤欣則將泳裝面試視為突破自己的挑戰。雖然她自認身材不夠完美，加上身高163公分 在佳麗中不算高，穿上高跟鞋更顯得有難度：「因為我是第一次著比堅尼啊，所以係一個好大嘅挑戰啦，同埋仲要直播喇。我對自己身材唔係話非常之有信心嘅，但係我覺得都係一個挑戰自己嘅過程囉。」李澤欣又指「因為我對高踭鞋唔係好高啊，所以個比例本身就已經唔係話特別好㗎喇，仲要著到咁矮嘅高踭鞋呢就真係好顯我缺點出嚟喇。咁我覺得自己都要發下力，然後之後呈現一個更好嘅自己俾大家啦。」

李澤欣大爆人生第一次著比堅尼。（吳子生攝）

袁絲珩。（吳子生攝）