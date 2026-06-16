蔡卓妍賀百歲嫲嫲容祖兒生日大搞派對　扮咀咀送祝福老公唔見影

現年43歲的蔡卓妍（阿Sa）今年4月宣布與健身教練林俊賢（Elvis）閃婚，據指婚禮在泰國舉行，兩人甜蜜曬出婚戒及婚照，獲得全城祝福。雖然兩人度蜜月期間一度傳出離婚，但阿Sa火速闢謠，力證與老公超恩愛。阿Sa日前為好友容祖兒和100歲嫲嫲慶祝生日，阿Sa春光滿面，家庭愛情美滿！

阿Sa 蔡卓妍（IG@choisaaaa）

阿Sa突宣佈婚訊，大批藝人送上祝福。（IG@choisaaaa）

阿Sa蔡卓妍姊弟戀修成正果。（IG@choisaaaa）

阿Sa慶100歲嫲嫲及容祖兒生日

阿Sa近日在社交網分享為6月生日之星容祖兒和嫲嫲慶生照。原來阿Sa為了賀嫲嫲100歲生日，特意訂製一個人形造型蛋糕給對方，非常孝順！生日宴上除了有蛋糕外又有壽包，容祖兒、阿嬌、關智斌、霍汶希（Mani）好友均有出席生日派對，阿Sa更裝作咀咀容祖兒，關係極佳！

阿Sa為100歲嫲嫲和容祖兒賀壽，現場還有關智斌、Mani。（IG@choisaaaa）

雖然不見老公蹤影，但阿Sa依然開心發文：「祝我人生最重要嘅其中兩個女人 👵🏻👩🏻 生日快樂 身體健康🎂🥰 可能命中注定同616生日嘅人特別夾🤣 唔係自己生日 但係都食咗好多個蛋糕s😝多謝你每次有得玩都預埋我😏 @yungchoyee 嫲嫲🎂 by @pandora_cake_shop 好多謝你咁用心整咗呢兩個超級無敵靚嘅蛋糕俾我嫲嫲🥰 嫲嫲同埋全家人都好開心💕💕」容祖兒亦留言回覆：「多謝老友❤️你的出席率是100%❤️有你的party 才是party ❤️愛你！」

壽包！（IG@choisaaaa）

好開心。（IG@choisaaaa）

扮咀咀。（IG@choisaaaa）

扮咀咀。（IG@choisaaaa）

好齊人！（IG@choisaaaa）

關係好。（IG@choisaaaa）

好多人。（IG@choisaaaa）

正！（IG@choisaaaa）

蛋糕好靚！（IG@choisaaaa）

蛋糕好靚！（IG@choisaaaa）

蛋糕店主分享阿Sa訂蛋糕對話，原來阿Sa嫲嫲100歲了！（IG@pandora_cake_shop）