蔡卓妍賀百歲嫲嫲容祖兒生日大搞派對 扮咀咀送祝福老公唔見影
撰文：張寧兒
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現年43歲的蔡卓妍（阿Sa）今年4月宣布與健身教練林俊賢（Elvis）閃婚，據指婚禮在泰國舉行，兩人甜蜜曬出婚戒及婚照，獲得全城祝福。雖然兩人度蜜月期間一度傳出離婚，但阿Sa火速闢謠，力證與老公超恩愛。阿Sa日前為好友容祖兒和100歲嫲嫲慶祝生日，阿Sa春光滿面，家庭愛情美滿！
阿Sa慶100歲嫲嫲及容祖兒生日
阿Sa近日在社交網分享為6月生日之星容祖兒和嫲嫲慶生照。原來阿Sa為了賀嫲嫲100歲生日，特意訂製一個人形造型蛋糕給對方，非常孝順！生日宴上除了有蛋糕外又有壽包，容祖兒、阿嬌、關智斌、霍汶希（Mani）好友均有出席生日派對，阿Sa更裝作咀咀容祖兒，關係極佳！
雖然不見老公蹤影，但阿Sa依然開心發文：「祝我人生最重要嘅其中兩個女人 👵🏻👩🏻 生日快樂 身體健康🎂🥰 可能命中注定同616生日嘅人特別夾🤣 唔係自己生日 但係都食咗好多個蛋糕s😝多謝你每次有得玩都預埋我😏 @yungchoyee 嫲嫲🎂 by @pandora_cake_shop 好多謝你咁用心整咗呢兩個超級無敵靚嘅蛋糕俾我嫲嫲🥰 嫲嫲同埋全家人都好開心💕💕」容祖兒亦留言回覆：「多謝老友❤️你的出席率是100%❤️有你的party 才是party ❤️愛你！」