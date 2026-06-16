晚吹｜港女與男友捱窮竟被要求付錢買安全套　對方說出原因極離譜

ViuTV節目《晚吹 – 怨女俱樂部》最近播出的一集由港女Gaby在分享與前男友同居劏房五年的慘痛經歷，原本Gaby以為有情可以飲水飽，一齊捱住劏房都不緊要，豈料對方竟然在金錢上跟她斤斤計較，連買安全套都要求她付錢，極之誇張，甚至買個幾十元的性玩具敷衍她，令她相當失望。

Gaby。(youtube截圖)

與男友捱窮住劏房及天台屋

Gaby在節目中表示自己18歲時因與家人關係欠佳，決定與當時仍在讀大學的男友搬出同居。兩人住過九龍城的唐樓單位，該單位被劏成近十個床位，她是唯一女性租客，環境十分惡劣。之後兩人搬到紅磡天台屋，經常有老鼠從對面樓跳過來，非常恐怖。有日她男友的兩名男室友跟她男友密談，竟要求Gaby「嘔返兩萬蚊出嚟」，否則不准她繼續居住。Gaby忍無可忍衝出房間反駁：「就算我畀，我都係畀我條仔啦，畀你兩個做乜嘢啊？」對方竟回應「男人講嘢女人唔好插嘴」。她男友全程只懦弱地說「唔好吵啦」，完全沒有站出來保護她，令她感到相當心寒，兩人最終被迫連夜離開，連上期按金都沒有取回。

Gaby大爆前男友惡行。(youtube截圖)

Gaby與前男友結束5年情。(youtube截圖)

被要求付錢買安全套

後來Gaby開始經營水晶網店，生意越來越好，收入多了，她男友卻在金錢上越來越斤斤計較，所有開支都要求AA制。最荒謬的一次，是他們兩人一起去買安全套，到付款時她男友竟對她說：「其實我諗諗下，有需要嗰個係你，又唔係我，不如你畀啦。」Gaby當場驚呆了「我覺得我連雞都不如」。某日她男友給她帶回一個包裹，Gaby還以為是有什麼禮物要送她，誰知拆開竟是一個情趣玩具，她男友還冷冷拋下一句：「你自己搞掂啦，我滿足唔到你㗎。」Gaby表示兩人在兩年間僅有過一次親密行為，Gaby曾特地買空姐制服嘗試挽救，但她男友看完後依然毫無反應。Gaby在五年內受盡委屈，終於提出分手。