雯雯疑不滿張致恒公開二子病況　轟拖個仔落水：唔講就唔會有標題

張致恒近年比之前積極返工，做勞動工作養家，並且勤做健身，形象慢慢好轉，日前他接受YouTube頻道《鼎豐盛GPM》訪問，罕有大談目前的還款情況，以及湊仔的無盡心酸與擔憂，期間他直言二子湊得最辛苦，因為他不但腸胃不好，更患有過度活躍症加自閉症，現時將近5歲仍然不會說話、不會表達自己，情緒亦難以控制。張致恒擔心表示：「尤其佢一唔咬住個奶嘴呢就會發爛渣，就會周圍掉嘢，可能會打人。」他說有時帶二子出街，都要承受別人的目光：「好似今朝早我帶佢返學佢咬住個奶嘴，有個婆婆同伯伯上巴士，佢望住『嘖』一聲，都唔知點樣做人阿爸嘅，咁大個仲畀奶嘴佢食，咁我覺得……個心係嬲嘅，人哋唔明白你小朋友係點樣。人哋嘅眼光係最難接受，但你生得出嚟就要負返呢個責任，睇下點樣用自己能力令佢好啲呢？」

張致恒近年比之前積極返工，做勞動工作養家。（網上圖片）

張致恒積極做健身。（IG@stevencheung）

張致恒形象慢慢好轉，但他透露養小朋友負擔大，尚未有能力還清債務。（IG@stevencheung）

張致恒話會努力還錢，望債主們高抬貴手。（YouTube@鼎豐盛GPM）

張致恒2019年與太太區燕雯（雯雯）結婚後，先後誕下4名兒子。(ig@stevencheung)

張致恒透露二子將近5歲大，仍要食奶嘴。（YouTube@鼎豐盛GPM）

張致恒透露二子近5歲仍要食奶嘴，出街會惹來奇異目光，更會有人鬧他唔識教仔。（IG@stevencheung）

張致恒強忍眼淚：好驚我死咗佢唔識照顧自己

此外，他提到二子長大後越來越大力，雯雯及工人在體力上也難以應付，他也會非常擔憂：「照顧佢唔係話『OK喇，等佢大個咗我可以唔照顧。』而係到我死之前，我都一定要將我嘅責任擺晒喺佢身上。因為我好驚自己死咗之後，佢係照顧唔到自己，又或者啲阿哥、細佬照顧唔到佢咁點樣呢？呢件事喺我心裏面一直都好擔心。」

張致恒提到二子長大後越來越大力，雯雯及工人在體力上也難以應付，他也會非常擔憂，更擔心自己死了沒人照顧兒子。（IG@stevencheung）

雯雯發文疑表不滿：唔好拖我個仔落水，唔講就唔會有標題

不少人都見張致恒在節目上強忍眼淚，都認為他其實是位好爸爸，不過雯雯就似乎十分不滿他對外講家事及兒子的情況，她在社交平台以黑底白字撰文：「你要行一條咩路係你嘅事，但唔好拖我個仔落水，唔講就唔會有標題，我唔顛（癲），係你惹我。」

不少人都見張致恒在節目上強忍眼淚，都認為他其實是位好爸爸，不過雯雯就似乎十分不滿他對外講家事及兒子的情況。