《中年》殺入主持界　黃劍文加盟《流行都市》　首日開工頻食螺絲

《中年好聲音2》亞軍黃劍文近日跳出歌手框框，在事業上作出全新嘗試，宣布正式加盟無綫（TVB）午間王牌節目《流行都市》的主持行列。

《中年好聲音》成員備受力捧！（截圖）

首日開工心情緊張 幸得張美妮傳授心得

首日進棚開工的黃劍文現明顯有些緊張。他直言，由於節目涉及大量資料性內容需要背誦，對他而言是一大挑戰。 幸好現場有經驗豐富的「大前輩」張美妮從旁協助，重磅傳授主持心得與技巧，才令他放鬆不少，令首次錄影得以順利完成。

不過，黃劍文坦言自己在講述一些平日少用的字眼時，還是不免有些「口窒窒」：「始終第一日，真係有啲緊張。有啲字平時真係少用，所以講出口時有啲口窒窒（食螺絲），但整體我相信都算順暢。」

工作機會多多！（截圖）

工作機會多多！（截圖）

越級挑戰訪問專業人士 抱學徒心態進駐

面對《流行都市》一班資深的主持同事，加上節目中經常要訪問不同領域的專業人士，黃劍文承認要記住並流暢講出專業用詞確實有難度：「平時睇電視睇得多，但自己要講要記就真係有少少難度。」

儘管挑戰重重，黃劍文強調自己是以「學嘢」的心態加盟。他表示自己平日甚少留意新聞或看電視，對很多專業知識都不太了解，因此期望透過主持節目，一邊工作一邊增長不同領域的資訊與知識。

前輩教路！（截圖）來

事前景片上網做足功課：起碼聽得明人哋講咩

事實上，黃劍文為這次轉型做足準備功夫。他透露自己既緊張又期待，在開工前已特意翻看以往《流行都市》的訪問片段取經。此外，每次收到稿件後，他都會事先上網搜尋受訪者的資料及訪問主題，了解事件背景：「起碼來到聽受訪者講嘢時，自己都明白背後講緊啲咩，可以更易投入。」