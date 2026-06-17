文青女神驚爆被獎座扑頭「爆缸」　成頭血急送院縫針：啲血倒水咁

劉沛蘅（Hillary）早前迎來35歲生日，除了收蛋糕和收花外，還獲好友為她舉行生日麻雀派對，更食了一鋪大四喜混一色對對胡大牌，財運滾滾來！不過日前卻飛來橫禍，劉沛蘅自爆被獎座扑親頭，流血不止，更要入醫院縫針：「人生第一次爆缸，第一次入醫院聯針，不幸之中嘅大幸係受傷位置啱啱好，前多少少或者後多少少都大鑊🥶」

好Fit！（IG@hillarylau）

早前迎來35歲生日。（IG@hillarylau）

有花收。（IG@hillarylau）

生日麻雀派對。（IG@hillarylau）

劉沛蘅自爆被獎座扑親頭，流血不止，更要入醫院縫針。（IG截圖）

劉沛蘅被獎座砸傷流血不止 公開3.5cm傷口

劉沛蘅透露「罪魁禍首」是家中的愛貓，但她就完全沒有怪責的意思：「就係呢個2-3kg嘅獎座，俾我隻貓從差唔多兩米高嘅地方整跌咗，跌咗落我個頭度…而家諗返起真係有驚無險…當我成頭/成臉血嘅時候，Feel到啲血係倒水式咁流出嚟，都咪話唔驚，我心入面淨係不停同自己講要冷靜，屋企人見到勁緊張，即刻幫手止血，真係嚇死佢哋，亦都嚇死我。」她亦有展示傷口，可見在額頭近髮際線位置：「個傷口有3.5cm，而家已經聯好針搽咗藥膏（幾經辛苦終於洗乾淨晒頭/臉嘅血🤦🏻‍♀️）希望好好康復，唔好留疤（唔好太明顯）🥲謝謝大家關心❤️亦都想請我嘅朋友們放心，我無事！🫶🏻」

劉沛蘅透露「罪魁禍首」是家中的愛貓，但她就完全沒有怪責的意思。（IG截圖）

傷口有3.5cm。（IG截圖）

朋友關心。（IG截圖）

去年11月領養了兩隻貓貓。（IG@hillarylau）

好有愛心！（IG@hillarylau）

仲有愛犬。（IG@hillarylau）

為愛貓慶生。（IG@hillarylau）

劉沛蘅曾與洪卓立同居舊樓 分手後搬入海景豪宅

劉沛蘅在出道時有「模界薛凱琪」之稱，是熊黛林及Angelababy（楊穎）的同門小師妹，初期以拍廣告為主，近年積極參與影視作品，更因主持ViuTV遊戲節目《膠戰》而成功入屋。2022年年初劉沛蘅與洪卓立公開戀情，不時在社交平台放閃，有指原本家底豐厚、家住何文田豪宅的她為愛搬到男友住的舊樓同居，相當甜蜜，可惜兩人在2023年11月宣布分手收場。分手後劉沛蘅不時相約好友去旅行，又寄情於工作，去年更搬入海景豪宅。

劉沛蘅在出道時有「模界薛凱琪」之稱。（IG@hillarylau）

水着照！（IG@hillarylau）

水着照！（IG@hillarylau）

劉沛蘅（Hillary）曾與洪卓立（Ken）拍拖。（IG圖片）

2023年11月突然宣布分手。（IG@hillarylau）

海景豪宅！（IG@hillarylau）

裝修簡約舒適。（影片截圖）

以木製傢俬為主。（影片截圖）

可望海景。（影片截圖）

飯廳。（影片截圖）

浴室。（影片截圖）

睡房。（影片截圖）