梁朝偉被偶遇合照無笑容竟遭網民質疑　粉絲揭露私下真性情一面

現年63歲的國際級影帝梁朝偉行事作風一向低調，加上他親認自己有社恐 (社交恐懼症，英語：Social anxiety disorder) ，更是特別喜歡享受一個人靜靜獨處的時光。梁朝偉與比他細3年的老婆劉嘉玲由拍拖到結婚相愛38年，至今一直十分恩愛，經常拍拖出雙入對，恩愛之情羨煞旁人。不過他們同時也會各自有私人空間，享受屬於自己的生活。梁朝偉也會一個人去跑步、逛街又或是外遊旅行，曾被不少粉絲偶遇集郵。

梁朝偉（微博@劉嘉玲）

梁朝偉（微博@劉嘉玲）

粉絲揭露私下真性情一面

近日有網民於社交平台分享了她與梁朝偉的合照，以「中環街頭偶遇香港🌟！我心跳漏了一拍💓」為標題，發文寫道：「救命🆘！昨天在中環蘭桂坊，竟然撞到梁朝偉本人！ 他低調站在一旁，但那雙眼睛一秒出賣 —— 是黎耀輝本尊啊！ 我整個人呆在原地，手抖到不行😭 鼓起勇氣用超細聲廣東話問：『梁先生，可唔可以影張相？』他點點頭微笑，我當場腿軟…… 作為王家衛S忠粉，《春光乍泄》結尾他獨自去瀑布那幕，我看足100次✨ 《花樣年華》的旗袍+窄巷+深情眼神，直接封神！本人氣場比電影更強，但溫柔到爆～昨日蘭桂坊的空氣都是甜的」，揭露了梁朝偉私底下親切溫柔的一面，即使社恐也是十分寵粉的。

有網民指合照中的梁朝偉沒有笑容，看來並不開心，博主即表示：「梁先生只是比較內斂」。另有網民大讚梁朝偉很溫柔，博主便回應說：「真的🥰🤭還很貼心找個好位置一起自拍🥰🥰」。