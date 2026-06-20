張頴康離巢近況曝光　跟太太麥雅緻轉戰內地變「帶貨助手」

現年44歲的實力派演員張頴康自宣布離巢無綫（TVB）後，其動向一直備受外界關注。日前，他的最新近況終於曝光。雖然目前正處於「零劇拍」的空窗期，但張頴康積極開拓新出路，聯同太太麥雅緻「夫妻檔」轉戰內地社交平台，更在直播中大方分享家庭生活與相處日常。



張頴康不經不覺已經加入了TVB 19年。(ig@cheungwinghong)

張頴康去年宣布離巢。(ig@cheungwinghong)

轉戰抖音教英文 張頴康夫憑妻貴變「帶貨助手」

最近，張頴康與太太麥雅緻在抖音平台雙雙現身，不過這次並非單純分享旅遊體驗，而是「越級」開直播兼教網民講英文。據了解，麥雅緻近年主力發展內地電商直播及推介商品的工作，發展得有聲有色。而適逢老公張頴康剛好離巢有空，近年便順理成章化身「跟得老公」兼貼身助手，甚至親自落場參與直播帶貨。對於身份的轉變，張頴康曾受訪時表我：「大家知道以前與TVB有約，很多產品工作我不方便參與，現在可以大大力推介，哈哈！」回復自由身的他明顯不復以往的束縛，在鏡頭前與太太互動默契十足，表現非常大解放。

做跟得老公，直播做助手！（截圖）

做跟得老公，直播做助手！（截圖）

曾揚言「屋企等我頂」 麥雅緻獲封絕世好老婆

事實上，張頴康能夠毫無後顧之憂地跳出舒適圈，全憑背後有一個強大的女人。麥雅緻多年來一直百分之百支持老公的演員夢。在張頴康演藝事業未如理想、甚至想要放棄的時候，麥雅緻曾對他說過一句名言：「你去追夢吧，別想錢的問題，屋企等我頂！」這番感人言論當年一出，即被網民瘋傳，麥雅緻亦因此被封為圈中難得一見的「絕世好老婆」。

當年被封劉德華契仔，張頴康和太太麥雅緻去演唱會入後台合照。（IG@cheungwinghong）

麥雅緻憶述與張頴康拍拖期間，阿康出外吸煙遺下自己在餐廳內的情景。（陳順禎 攝）

好幸福！（FB@張頴康 麥雅緻）