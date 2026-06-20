袁詠儀揭與張智霖當年拒辦婚禮原因　着T恤牛仔褲註冊：覺得好煩

現年54歲的袁詠儀（靚靚）與老公張智霖（Chilam）結婚多年一直十分恩愛，兩人育有一子張慕童（Morton魔童），一家三口幸福美滿。近日袁詠儀參加內地真人騷《五十公里桃花塢6》，她在節目中坦言當年與Chilam結婚時，並沒有舉辦婚禮，全因覺得「好煩」！

恩愛。（微博@袁詠儀靚靚）

張智霖袁詠儀素顏賀新年。（小紅書圖片）

模範夫妻。（微博@袁詠儀靚靚）

恩愛。（IG@anitayuenwy）

魔童盡得父母真傳。（IG@anitayuenwy）

一家三口。（微博@袁詠儀靚靚）

袁詠儀揭當年不辦婚禮內幕：覺得好煩

袁詠儀憶述當年與Chilam在美國結婚：「我沒有婚禮的，我跟我老公是兩個人跑到美國，然後去了那個硅谷（矽谷），那個晚上到了，然後第二天早上我們就……只有我一個姐姐在那邊，就是她幫我們拍（照），我們兩個人就穿T恤牛仔褲，就去結婚，結完以後下午就坐飛機回。然後回來只是一堆朋友吃了一頓飯，因為我跟我老公都覺得好煩，我們剛開始結婚的時候我還想過請很多朋友來，但是就會突然間跑出一些人，為什麼不請他，我覺得好煩，我的Party為什麼要為你們想那麼多，最後我們兩個人就這樣。」

靚靚在節目中坦言當年與Chilam結婚時，並沒有舉辦婚禮。（影片截圖）

去美國。（影片截圖）

簡單。（影片截圖）

覺得好煩。（影片截圖）

自己做主。（影片截圖）

今年袁詠儀與老公Chilam迎來結婚25年銀婚紀念。（影片截圖）

長情。（影片截圖）

袁詠儀張智霖25年銀婚紀念 曾於《披荊斬棘2》舞台補辦婚禮

今年袁詠儀與老公Chilam迎來結婚25年銀婚紀念，她曾在社交平台發文：「一屋兩人，三餐四季，二十五年，正是青春的模樣，餘生請你繼續溫柔有趣😍😍」雖然兩人當年未有舉辦婚禮，但2022年Chilam就曾在內地綜藝節目《披荊斬棘2》中補辦婚禮，Chilam身穿白色西裝，而靚靚就身穿純白婚紗，Chilam更在台上為太太戴上紙蝴蝶戒指，兩人緊抱擁吻，場面感動！

後生時期。（影片截圖）

後生時期。（影片截圖）

恩愛如昔。（影片截圖）

恩愛如昔。（影片截圖）

恩愛如昔。（影片截圖）

Sweet。（影片截圖）

補影婚紗相。（微博@到此一遊影視工作室）

補影婚紗相。（微博@到此一遊影視工作室）

補影婚紗相。（微博@到此一遊影視工作室）

2022年Chilam就曾在內地綜藝節目《披荊斬棘2》中補辦婚禮。（微博@到此一遊影視工作室）

戴戒指。（微博@到此一遊影視工作室）