夏雨開腔回應楊思琦被欺凌直指姓陳演員再爆：係商天娥發爛嘅

早前接連捲入「欺凌」及「伸脷性騷擾」風波的夏雨，他接受香港電台《守下留情》訪問，分享在《歡樂今宵》磨鍊功藝的日子、與黃奕晨之間的父子關係之外，更首度開腔回應近日的連串指控。



夏雨入行逾半世紀，拍攝過不少經典作品，亦曾是綜藝節目《歡樂今宵》的經典台柱之一。當年在趣劇《阿煩正傳》中設計「阿煩」一角，角色說話節奏急促、滔滔不絕，令觀眾留下深刻印象。他透露當年的演出內容是其親自構思及撰稿，加上每晚現場直播，以及與演員之間的良性競爭與磨鍊，均對他的演藝生涯帶來很大幫助。

夏雨接受《守下留情》主持劉偉恒（右）及阿一（左）訪問。（官方圖片）

近年過着半退休生活的夏雨，對於早前與兒子黃奕晨以父子檔合作拍劇感覺相當新鮮。他認為演技需要時間累積，難以一蹴而就，因此事前未有刻意與兒子對戲。談及父子關係，夏雨自言並非一個稱職的父親，因子女自小在加拿大讀書，自己則長年留港工作，因而錯過了不少孩子的成長片段，坦言是其人生中的一大遺憾。

夏雨與兒子黃奕晨首次父子檔拍劇，正是由《守下留情》主持劉偉恒（右）執導。（官方圖片）

直指姓陳演員針對楊思琦

談到十多年前拍攝的劇集《翻叮一族》近日引發熱議，夏雨受訪時表示對當中一場戲記憶猶新。他憶述時值深夜拍攝一個大場面的戲份，楊思琦、陳鍵鋒、商天娥、伍詠薇等演員均在場，期間有人針對楊思琦，令她情緒失控，即場爆喊並衝離現場。對於涉事者身份，夏雨稱：「係商天娥發爛嘅，仲有另一個演員，但佢哋都唔開名，我都唔知點解唔開名，直頭個個都話係㗎啦，就姓陳嘅，佢哋兩個就針對楊思琦。」

伍詠薇爆料指楊思琦拍劇曾被集體欺凌，網民推斷是《翻叮一族》的劇中演員有份。

夏雨出聲緩和氣氛

他強調，自己是現場唯一出聲緩和氣氛的人，並曾向在場人士表示：「大家俾面，唔好咁多拗撬，拍咗呢場戲先，拍唔晒大家都冇得收工。」他亦到化妝間安撫楊思琦，勸對方先完成當晚拍攝。至於後來事件如何處理以及眾人之間是否早已結下樑子，他則表示不太清楚。對於如今被指控是欺凌者之一，甚至連陳曼娜、唐詩詠等都被捲入風波，夏雨直斥：「呢啲係無事實根據，想譁眾取寵！如果監生話我有份，呢個係咪都係欺凌呢！」