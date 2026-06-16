Tyson Yoshi被追討64萬演唱會光碟費 首開腔：從頭到尾冇OK過價錢

Tyson Yoshi日前被製作公司ARTURISTIC (INTERNATIONAL) LIMITED入稟區域法院，指他及其經紀公司Just Kidding Limited（宏星娛樂）及Cart Cart Cart Limited，涉委托製作公司為其演唱會《The Villain Live in Hong Kong》設計藍光及鐳射光碟套裝後，拒絕收貨及付款，涉款約64萬元。製作公司指Tyson Yoshi一方違約，遂向他們追討生產及設計費用、存倉費、利息及訟費等賠償。

Tyson Yoshi被製作公司追討64萬製作費。（陳順禎攝）

被追討64萬演唱會光碟費

入稟狀指，原告過往亦曾向被告提供類似的服務，如「TY - MNWO Concert Box Set」等產品的設計及製作並透露各單位於去年12月29日，以電話達成協議，同意雙方在「《The Villain Live in Hong Kong》藍光及鐳射光碟套裝」進行合作，製作公司負責設計及製作，而Tyson Yoshi及其經理人公司承諾會以約64.1萬元，購入1000套光碟，並曾於去年7月回覆同意製作公司提交的設計，同年12月確認了該製作的最終方案，至今年年初，Tyson Yoshi一方同意向製作公司訂購1000件產品，製作公司亦提供了樣板作預售之用。製作公司指，該批貨品自今年3月起存放在貨倉內，惟Tyson Yoshi一方多次拒收，其後提出中止協議並拒絕付款。製作公司因而入禀追討生產及存倉費用，或要求法庭強制被告履行協議，並追討有關的損失、利息及訟費等賠償。

Tyson Yoshi出席品牌活動。（陳順禎攝）

不過，Just Kidding Limited、Cartcartcart Limited及A Plus Music Company Limited三個單位，在6月8日晚發聲明澄清多項不實指控，表示：「本公司從未與此項目設計公司簽署任何形式之報價單或合約，在沒有簽署合約的基礎下，絕不存在任何違約行為。」又稱產品生產、印製及備貨等行為，純屬原告人在未獲得其公司正式授權、確認或簽署合約的情況下，所作出之自身商業決定，故不會對該批貨品及相關費用承擔任何責任，並保留法律追究權利。

強調沒有同意價錢

今日（16日）Tyson出席品牌與溫布頓網球錦標賽香港主題限定店開幕活動，親自回應事件，早有準備的他沒轉彎抹角，一開始已表示：「直奔主題！64萬！咁呢，呢壇嘢就係我小無奈嘅，點解可以直奔主題呢？因為對方已經進入司法程序，我可以講嘅其實唔係好多，但係其實我哋演唱會咁多方，咁多個party，都冇OK過嗰個價錢，係由頭到尾都冇OK過！大家諗吓，64萬1,000隻碟，除返勻，600幾蚊成本一隻，未計拍攝、剪接、Mixing，咁Mixing 20首歌，平極都萬零蚊一首，嗰度都20萬on top，又要再計，入面Photobook呀，印刷成本都未計，計計埋埋我咪要成過千蚊一隻成本？其實我自己覺得唔係好合理，我可以講嘅就係咁，然後到最尾就交返俾個官。」

Tyson Yoshi強調自己及經理人公司任何一個單位都沒有同意過64萬這價錢。（陳順禎攝）

被問對心情可有造成困擾，他坦言其實自己這陣子都好乖，但都有麻煩找上門，Tyson說：「我都好乖㗎啦呢排，冇出聲，又有壇嘢，咁嘅心情囉。以前自己特登撩皮嗰啲就抵死，但係今次我覺得，係囉，但係都要處理。當然我都有friend話，你哋咁多個party，你咪俾錢息事寧人，我就直接同佢講，係冇可能！有咩可能你今日攞60萬，聽日用同一招嚟攞600萬 ？有乜可能呀？我見網上面嗰啲Hater話你半架車都唔止，係呀，冇錯，半架車都唔止，但係個道理係我唔應該俾。我冇approve過，從來冇approve過，再問埋咁多個演唱會嘅party，冇人approve過。」

Tyson Yoshi拒為息事寧人而俾錢了事，表示：「你今日攞60萬，聽日用同一招嚟攞600萬 ？有乜可能呀？」（陳順禎攝）

Tyson透露之前曾與該製作公司合作，確實比出面的價錢為貴，但設計亦都靚：「所以之前咪冇事，但係今次去到嗰個價錢係……都冇approve過，當然，對面律師話我哋默認，咩叫默認？」他之後停一停表示怕講多了，但事實就是如此。製作公司稱Tyson Yoshi同意了他的設計圖，對此Tyson回應：「呢個要交返俾個官，因為我有權交返俾其他廠印，我買你嘅設計，你有相熟嘅廠可以使用，唔代表我一定要用你間廠㗎嘛，係咪先？同埋呢個價格，我自己會覺得⋯⋯呢個要好小心話呢啲位，要好小心，咁佢用開嘅廠，佢當然有用開嘅廠，咁囉，所以就係咁樣。」此外，Tyson強調雙方從未簽署任何合約，重申：「冇冇冇，任何一張有我哋演唱會咁多個party任何一個負責人嘅文件都係冇。」但對方就堅持「我做咗喇喎。」不過Tyson就無奈說：「我哋都冇approve過，點解你會開工做呢？」

Tyson Yoshi直言心情有困擾，又指無論官司結果如何，贏的都是律師。（陳順禎攝）

Tyson指現時雙方只透過律師溝通，未知何時上庭，會交由律師處理，但他估計都要等一、兩年，儘管會感到困擾，但也不能不處理。他又補充：「我嘅觀點覺得我哋啱，佢嘅觀點又覺得佢哋啱，交俾法庭，同埋我自己覺得唔知點講，有時我覺得，而家要好小心呀講嘢，依啲要上庭嘅嘢就要小心，但係我覺得at the end都係律師贏，輸贏都有錢賺。」

案件編號：DCCJ2920/2026