東張西望｜送樓伯終清醒反擊陳太狼心狗肺：唔係人，人面獸心！

《東張西望》昨日（16日）一集繼續講到陳太送飯送到成功奪得伯伯的物業一事，伯伯在節目中指出陳太承諾照顧自己，所以就同意把單位送贈於她。不過陳太則否認此事，節目組與姨甥孫及契女一同到伯伯的家，姨甥孫問伯伯：「在生嘅時候畀佢定走咗先畀佢？」伯伯表示：「走咗先畀佢！」伯伯表示因為姨甥孫不能長期照顧他，所以陳太是鄰居，亦是一個能夠照顧他的人：「有個保障！」

節目組與姨甥孫及契女一同到伯伯的家。(節目截圖)

陳太話唔畀孫女睇樓契

陳太則表示：「跟住其他嘅嘢係咪我同你之間嘅事？唔需要同你個孫女交代？我有一樣嘢，就係唔可以亂咁承諾。」被李旻芳問到她是否會負責照顧伯伯時，她又指自己盡力：「我話盡能力，冇話負責。係畀佢住到終老，你記住！」節目組與姨甥孫及契女都要求查看伯伯當天簽署的契約，陳太又再反問伯伯：「最緊要係吳生你係咪要我畀先？吳生你係咪要我攞張屋契先？」伯伯一直都表示屋契不在他手，而在陳太手上，姨甥孫跟伯伯說：「我想睇你喺律師樓簽過乜嘢！」但伯伯竟然說：「我唔知啊！你咪畀佢睇囉。」在眾人強烈堅持之下，陳太終於把收起10年的業權文件和送契拿出來，但她只肯讓李旻芳即場看：「我只係畀呢個姐姐睇啫，佢（姨甥孫）嘅話我係唔畀嘅！」

陳太話唔畀孫女睇樓契。(節目截圖)

伯伯覺得自己做錯了

在這份「送契」裡寫著送贈單位的原因是出於愛， 陸偉雄大律師表示送契上所寫的「natural love」並非指「愛情、愛慕」的愛，而是「自然、真誠」的愛。這份「送契」是在2017年簽的，當時伯伯在醫院昏迷了兩個月，才醒來沒多久，就被陳太帶去律師樓辦理手續。其實伯伯之後都有說是自己做錯了，可能礙於面子，也可能是怕了陳太，不敢當面追究。事後他亦有不停打電話給姨甥孫，說自己做錯了，不知道還有甚麼辦法。

伯伯在醫院昏迷了兩個月，才醒來沒多久，就被陳太帶去律師樓辦理手續。(節目截圖)

伯伯離開坪洲先反擊陳太

一天，伯伯因為健康轉差所以要醫醫院，可能是因為離開了坪洲的緣故，伯伯終於放心跟姨甥孫說回當時在律師樓的情況。伯伯表示，在律師樓簽約時，沒有人向他清楚解釋簽約的內容：「冇講！個律師姓咩我都唔知！」律師當時亦有問過伯伯一些簡單的資料，例如伯伯的親人狀況，他表示自己沒有近親，最多只有遠親。而送樓的原因，伯伯則表示：「婆婆年紀大啦，需要人照顧，想畀層樓佢想佢照顧我咁解，係咁多！」

伯伯因為健康轉差所以要醫醫院，可能是因為離開了坪洲的緣故，伯伯終於放心跟姨甥孫說回當時在律師樓的情況。(節目截圖)

伯伯指到律師樓簽署轉名文件時，陳太沒有解釋過合約內容：「冇！完全一啲都冇！講完句說話，半個鐘頭走人啦。」伯伯認清陳太的真面目後而有了決定：「決定攞返啊！拿返層樓唔畀佢！」

伯伯指到律師樓簽署轉名文件時，陳太沒有解釋過合約內容。(節目截圖)

陸大狀亦到醫院探望伯伯，亦再次提到陳太夫婦，伯伯指當初以為陳太是好人，想不到她是豺狼，直指她：「佢個人依家好似狼心狗肺，冇人性嘅。」伯伯更講了很多以前婆婆還在世時，婆婆怎樣對陳太夫婦的好：「婆婆以為好人嚟，咁你教我，意思話一隻狼氹吓氹吓你，跟住食咗你。呢隻就豺狼，唔係人，人面獸心！」陸大狀認為，伯伯精神狀況理想，回答的答案有條不紊。若伯伯要上法庭，陸大狀有信心伯伯能夠作供。他指，可以提出訴訟，希望能取回公道，拿回單位。