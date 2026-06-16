金載原襲港瘋狂飛吻自爆想挑戰食辣　Q@THE BOYZ已率先食蛋撻點心

韓星金載原（김재원）、男團成員THE BOYZ的成員池昌珉（Q）今日（16日）來港出席品牌限定主題店開幕活動，Fans逼滿商場上兩層圍觀，而兩位都十分識做，頻頻望上去跟粉絲們互動，金載原逗留十多分鐘，除了跟司儀聊天，亦不停向粉絲們派心、飛吻，令她們瘋狂尖叫！金載原透露自己小時候已來過香港，很掛念這裡，要用三個詞語形容的話，他說：「好玩、好期待同埋好心動！我細個嚟過之後都好耐冇嚟過香港啦，成個感覺好心動同埋好期待。」被問最掛住哪些香港美食，他表示：「好想食點心、鴨類食物同埋麵，同埋我好鍾意食辣，所以都好想喺香港挑戰一下！」

韓星金載原（16日）來港出席品牌限定主題店開幕活動，Fans逼滿商場上兩層圍觀，他不停向粉絲們派心、飛吻，令她們瘋狂尖叫！（陳順禎攝）

金載原前參與Netflix《名校的階梯》以及《由美的細胞小將3》而大受歡迎，被問到將來想挑戰什麼角色，他指每個作品都盡全力去做，不同類型角色也想試，因為他心目中演員就是要繼續去學、繼續挑戰不同的發展空間，所以想試不同作品。至於會否來香港舉行粉絲見面會，金載原說：「我覺得做一個藝人、演員係要繼續前進，同埋我想人見到我係開心，同埋有嘢喺我身上學到，之後我想邁向呢個目標進發，如果大家想睇我，都會考慮喺香港開見面會！」最後，他承諾日後多來香港：「因為我真係好鍾意香港，亦都會用我唔同嘅作品同大家見面，真係多謝大家！」之後他更用廣東話講：「拜拜，下次見。」

金載原透露自己小時候已來過香港，很掛念這裡，要用三個詞語形容的話，他說：「好玩、好期待同埋好心動！」（陳順禎攝）

被問最掛住哪些香港美食，他表示：「好想食點心、鴨類食物同埋麵，同埋我好鍾意食辣，所以都好想喺香港挑戰一下！」（陳順禎攝）

被問到將來想挑戰什麼角色，他指每個作品都盡全力去做，不同類型角色也想試，因為他心目中演員就是要繼續去學、繼續挑戰不同的發展空間，所以想試不同作品。（陳順禎攝）

至於會否來香港舉行粉絲見面會，金載原說：「我想人見到我係開心，同埋有嘢喺我身上學到，之後我想邁向呢個目標進發，如果大家想睇我，都會考慮喺香港開見面會！」（陳順禎攝）

最後，他承諾日後多來香港：「因為我真係好鍾意香港，亦都會用我唔同嘅作品同大家見面，真係多謝大家！」之後他更用廣東話講：「拜拜，下次見。」（陳順禎攝）

至於池昌珉（Q）亦把握所有機會跟粉絲互動，不停say hi和派心，非常親民。他說能夠來香港見大家感到榮幸，至於想吃的食物，他透露：「最想食嘅當然係蛋撻啦，食咗喇已經！點心都好想食，亦都食咗。」而近日首次拍劇的他，雖然未能劇透太多內容，但相信大家從新作會見到他新的一面，屆時多多支持及期待，又透露：「我唔單止有上演技堂，亦都因為想喺fans面前有更好嘅表現，所以都有減肥嘅。」至於何時再與THE BOYZ合體，Q回應：「我平時私底下都仲有同members聯絡嘅，傾吓嚟緊仲可以有咩活動呀，有各位粉絲嘅存在，希望遲啲有更多機會可以見到大家。」

至於池昌珉（Q）亦把握所有機會跟粉絲互動，不停say hi和派心，非常親民。（陳順禎攝）

至於想吃的食物，池昌珉透露：「最想食嘅當然係蛋撻啦，食咗喇已經！點心都好想食，亦都食咗。」（陳順禎攝）

近日首次拍劇的他，雖然未能劇透太多內容，但相信大家從新作會見到他新的一面，屆時多多支持及期待，又透露：「我唔單止有上演技堂，亦都因為想喺fans面前有更好嘅表現，所以都有減肥嘅。」（陳順禎攝）