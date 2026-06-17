徐偉棟與米雪同台表演感壓力是雙倍：姨媽係一個好權威嘅存在

藝人徐偉棟昨日現身《一個部門的試生》首映禮，他在戲中化身硬漢重案組探員。除了大談拍攝挾持人質戲份的點滴外，接受《香港01》訪問時更被問到姨媽米雪的入行55周年個人演唱會，他即場親口證實自己對於在姨媽的演唱會中表演「壓力係雙倍」。

徐偉棟接受《香港01》訪問。(胡凱欣 攝)

徐偉棟與米雪同台表演感壓力是雙倍

適逢姨媽米雪早前為了慶祝入行55周年，舉行了《友你有米55派對騷》個人演唱會。徐偉棟面露溫柔笑容並表示：「我有表演啊當日！」但他有點不滿意自己的表現：「始終因為太耐冇上舞台唱歌，同埋今次係姨媽嘅show，壓力係雙倍嘅。由於兩隻歌都唔係自己擅長嘅曲風，所以都花咗好多時間去練習，但係仍然我覺得都有好大嘅進步空間。」至於為何壓力是雙倍，他被問到是否米雪給壓力時，他笑指：「姨媽都係一個好權威嘅存在！所以有少少戰戰兢兢，但係都enjoy個舞台嘅感覺。」雖然徐偉棟表示米雪是「好權威嘅存在」，但是他亦送上了一首《真的愛你》，表達對姨媽的愛意。

徐偉棟話姨媽米雪係一個好權威嘅存在。(胡凱欣 攝)

而被問到要面對觀眾唱歌表演及拍戲那個壓力會比較大時，徐偉棟竟然選擇了拍戲，他反而覺得面對觀眾唱歌壓力會沒那麼大：「因為唱歌可能你喺台上面都係一個人去處理嘅一件事，你演戲你喺現場有好多唔同嘅幕後團隊，或者有你對手嘅演員，咁真係驚住影響嘅範疇會大過你自己上台唱歌。」原來徐偉棟面對今次千多位觀眾表演都不怯場是因為他之前曾經在數萬人面前表演：「我記得好似係試過喺幾萬人面前唱歌！」

徐偉棟覺得唱歌冇咁大壓力。(胡凱欣 攝)

米雪形象百變 徐偉棟感驚訝

對於全城熱討的另一個焦點，就是米雪在台上的百變形象，她換上假髮穿上性感小裙子唱跳《apt》。對於這個造型，徐偉棟驚訝地表示：「非常之咁意外！因為我首先估唔到佢會唱呢隻歌啦，加上跳嗰隻舞啦，同埋佢嘅造型真係好夾啊！同隻歌咁佢又carry到喎！呢個係非常之意外。」而米雪已經71歲但仍然在台上又唱又跳，徐偉棟就覺得米雪給了一個好榜樣予大家：「我覺得佢畀咗一個好好嘅榜樣大家，即係有時好多人就係話自己：『我老啦！咩都做唔到！』但佢就係證明咗，其實七十歲都可以仲好有活力，可以做到好多嘢。所以大家唔好再話自己老啦，年齡係一個數字嚟㗎啫，你想做就做一定做到嘅！」