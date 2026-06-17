寶珮如被梁雍婷打面是溝通不足　直言唔再畀人打：依家啲骨頭都脆

早前寶珮如（Baby）公開了一張面頰瘀青的照片，以致引起全城熱話。寶珮如的面頰大面積呈現深紫色，連嘴唇邊緣也嚴重紅腫發紫，並駭人的傷勢猶如遭受家暴般。原來寶珮如是當年拍攝電影《藍天白雲》時，被同劇演員梁雍婷連環「真打」所致，梁雍婷曾在接受訪問時表示溝通有誤會，所以並不知道寶珮如臉部曾動手術。

梁雍婷曾在接受訪問時表示溝通有誤會，所以並不知道寶珮如臉部曾動手術。(胡凱欣 攝)

昨日（16日）寶珮如及梁雍婷一同出席電影《一個部門的誕生》首映禮，二人在台上台下都默契十足。二人接受傳媒訪問時亦提及到此事，寶珮如表示已經是2014年前發生的事情，當時是因為有朋友問到有沒有試過拍劇受傷，自己才提起此事：「我就冇諗住係咁大迴響㗎！所以都唔好意思啊女搞到你。其實阿女係一個好專業嘅演員嚟㗎。所以我自己都要喺一啲facebook都途徑都係講過下，即係大家唔好誤會啦，我搞錯咗。唔係話佢要真打，係我自己要求，因為我覺得我自己拍嘢我都要求高嘅，我都希望做嗰件事要一百分嘅，所以就可能又高估咗自己。」

寶珮如及梁雍婷一同出席電影《一個部門的誕生》首映禮。(胡凱欣 攝)

忘記臉含金屬片 硬食一擊即時紅腫

對於能否再被人打，寶珮如即表示：「因為我唔知我唔打得㗎！我自此果次之後呢，原來我因為嗰次我拍嘢嗰時我就忘形咗，我唔記得自己塊面有太金屬片，咁我就忘形咗，我就高估咗自己應該得掛。」她表示受傷後臉部即時紅腫，她事後亦不禁有些後怕，更跟自己說：「我唔再畀人打塊面啦，依家啲骨頭都脆㗎！掂下都碎㗎！」

寶珮如忘記臉含金屬片。(胡凱欣 攝)

身旁的梁雍婷回想起當時的驚險場面亦猶有餘悸，她補充指劇組的動作指導其實已經安排好動作：「其實我哋演員拍好多動作戲，好多時候都有動作指導，其實我哋當時都有動作指導嘅，咁所以就係好睇嗰個動作導演，佢點樣incorporate成件事。加上導演嘅要求啦，所以演員都係要跟返導演同埋動作導演嘅一個要求。」當寶珮如受傷後，劇組人員已第一時間衝上前用冰敷幫她處理傷勢。

梁雍婷回想起當時的驚險場面亦猶有餘悸。(胡凱欣 攝)

自《藍天白雲》結緣 母女檔深入民心

雖然拍攝過程辛苦，但無損二人的好感情。提到未來的合作機會，二人都表示非常期待，原來二人自電影《藍天白雲》開始結緣，之後更多次合作，而且幾乎每次都是飾演兩母女，難怪感情深厚。梁雍婷更笑言二人已經演慣母女：「我哋成日都講笑話不如有一次演穿越嘅，我演返你阿媽。」

二人自電影《藍天白雲》開始結緣。(胡凱欣 攝)

雖然二人並無血緣關係，但寶珮如坦言早已當梁雍婷是親生女看待：「所以我同佢好有緣份，我依家都係叫佢做阿女㗎！」而梁雍婷亦十分敬重這位前輩「阿媽」，兩人在鏡頭前互相扶持，盡顯深厚的「母女」情誼。