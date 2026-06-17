鄧月平冇偶包唔介意做「醜」角　主動向美指要求造型弄得再油膩點

藝人鄧月平（Larine）昨日（16日）出席電影《一個部門的誕生》宣傳活動，分享了她在新戲中的突破性演出。一向以靚樣示人的她，今次在戲中飾演「芝媽」，不但有一個9歲大的兒子，更是一名「苦主」。面對角色需要大刀闊斧地「醜化」自己，她坦言完全享受其中，展現出專業演員的素養。

鄧月平（Larine）出席電影《一個部門的誕生》宣傳活動。(胡凱欣 攝)

拒絕做花瓶 主動要求「加重口味」

鄧月平接受傳媒訪問時被問到今次是否入行以來最不顧形象、最「醜」的一次演出，鄧月平毫不猶豫地承認：「其實我都算係嘅，咁今次嗰種唔靚，我覺得反而係更加貼合呢個角色嘅真實感。」鄧月平直言自己絕對沒有偶像包袱，更非常歡迎各大導演繼續找她挑戰這類角色。

鄧月平拒絕做花瓶。(胡凱欣 攝)

鄧月平剖白了演員的有趣心態，指出「靚嗰啲會想做醜，唔係好靚嗰啲會想做靚」。對她而言，接到每個角色的第一反應只有興奮，從未擔心過外表問題，更沒有因為被醜化而感到抗拒：「咁其實遇到每一個角色，尤其係未做過嗰啲，第一反應會係興奮先嘅，所以絕對唔會系我今次要醜啦，絕對絲毫都冇呢一種諗法。同埋講面目全非嘅話，咁呢套戲又唔係我真係最面目全非嘅嗰套嚟嘅。」

鄧月平剖白了演員的有趣心態，指出「靚嗰啲會想做醜，唔係好靚嗰啲會想做靚」。(胡凱欣 攝)

鄧月平甚至主動向美術指導提出，可以將自己的造型弄得再油膩一點，不過就被美術指導拒絕：「佢話唔使唔使，未去到咁窮嘅！佢話呢個level已經啱啱好啦。」

鄧月平主動向美指要求造型弄得再油膩點。(胡凱欣 攝)

刻意與童星保持距離 入戲化身「嚴母」

今次越級挑戰飾演9歲小男孩的媽媽，鄧月平透露與小朋友合作完全沒有困難，因為對手非常乖巧聽話。不過，為了演活「嚴母」這個身分，她私下花了不少心思。她坦言，在拍攝初期刻意不與小演員混熟，為的是保持媽媽應有的威嚴與距離感，因為後續劇情會有母子和解的場口。當其他同劇演員在片場與小朋友玩得不亦樂乎時，鄧月平會故意走到他們身邊，擺出一副嚴肅樣跟小演員說：「玩咩玩？做功課啊！」這招成功令小朋友對她產生敬畏之心，甚至有點害怕她。