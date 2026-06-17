東張西望｜李旻芳為90歲伯伯與送飯陳太據理力爭　專業形象獲大讚

李旻芳近期因在TVB節目《東張西望》中對「送飯換層樓」事件的精彩主持而引起全城關注，一位90歲的老伯在多年之前將價值約200萬元的物業以「送贈」形式轉讓給曾是社福機構員工的鄰居陳太。當時陳太以對伯伯夫婦的關心以及大半夜幫忙召救護車的舉動，被視為「救命恩人」。然而當十年後伯伯因積蓄耗盡無法聘請家傭照料時，親人才揭發伯伯的物業早已易主，而陳太對原來所稱的終老承諾卻態度轉變，擺出「事不關己」的姿態。

李旻芳近期因在TVB節目《東張西望》中對「送飯換層樓」事件的精彩主持而引起全城關注。(節目截圖)

節目中由李旻芳主導的對質環節成為焦點，當攝製隊和伯伯親屬突擊探訪陳太時，陳太態度囂張，試圖以言語壓制並轉移焦點。面對陳太的刁難與推責，李旻芳展現出堅強且敏銳的主持能力，屢屢直問關鍵問題。例如，她質疑陳太是否真的會在伯伯窘迫無助時提供協助，更以一句：「伯伯好實在將層樓畀咗你，你話承諾呢兩個字唔講得？」令網民拍案叫絕，即使對方以強硬語氣試圖挑釁，她仍保持極高冷靜與專業，全程緊咬重點，一再要求對方正面回答。

李旻芳主導的對質環節成為焦點。(節目截圖)

李旻芳細緻地引導伯伯表達心中訴求

節目中，李旻芳更是多次將問題具體化，不僅逼問陳太是否願意支付家傭費用：「咁你會唔會願意支付家傭嘅費用？」還細緻地引導伯伯表達心中訴求：「之後可能唔夠錢請工人，所以你想唔想有工人啊？」讓事件更加脈絡分明。但陳太態度冷漠、推諉躲避，甚至連最基本的照顧承諾都模棱兩可，完全暴露出其卸責本色，李旻芳問陳太收下伯伯的物業後「開唔開心、安唔安心」，她再繼續問陳太：「佢咪講咗佢需要囉，咁你畀唔畀啊而家？」陳太隨後在受訪時，又一度改口稱無能力執行承諾，更被爆料曾向伯伯施壓要求銷案。

節目中，李旻芳更是多次將問題具體化，不僅逼問陳太是否願意支付家傭費用，還細緻地引導伯伯表達心中訴求。(節目截圖)

網民譴責陳太「厚顏無恥」

這場糾紛播出後引起不少網民熱議，不少網民譴責陳太「厚顏無恥」，也紛紛大讚李旻芳的專業表現。不少評論更稱其犀利又不失氣度的主持風格令人佩服，而其問話中直擊重點的能力更是恰如其分：「轉數極快，一句『伯伯好實在將層樓畀咗你，你話承諾唔講得』真係大快人心。」在面對無理取鬧及迴避時不卑不亢，展現了一名專業主持人的最佳一面。事實上，李旻芳過往亦有多次以專業、執著與真誠處理社會關注事件的亮眼記錄，包括為弱勢群體發聲、揭露不公現象等。每每面對棘手局勢，她始終以耐心和勇氣捍衛真相，被網民譽為「神級主持」。