葉子楣檳城慶祝「登六」望演藝投資雙線發展　姐姐罕有曝光勁似樣

葉子楣Amy早前跳出舒適圈進軍商界，在她馬來西亞生意合夥人莊美娥邀請下，於當地著名城市檳城投資酒店業。她們在世界文化遺產檳城喬治市古蹟區以《檳城四大天凰酒店》系列為主題，打造了《明星之家酒店》、《愛情巷酒店》、《樂台居古蹟酒店》和全球獨一無二的《榴槤酒店》，Amy因此晉身成為商界女強人，她在馬來西亞生意愈做愈大，大家也稱讚她有獨到的投資眼光。

以葉子楣名字命名的房間。

以葉子楣名字命名的房間。

以葉子楣名字命名的房間。

日前Amy特別飛赴馬來西亞檳城，出席馬來西亞舞蹈聯合會11周年紀念晚宴，順道為她參與的第二間酒店《樂台居古蹟酒店》舉行開幕儀式。Amy興奮表示：「樂台居古蹟酒店設於擁有百年歷史，建於1919年的樂台居建築，這是我參與經營的第二家精品酒店，內裡更有一間房以我的名字葉子楣命名，接著還計劃以其他國際著名藝人的名字為其他房間命名。」

葉子楣為她參與的第二間酒店《樂台居古蹟酒店》舉行開幕儀式。

葉子楣為她參與的第二間酒店《樂台居古蹟酒店》舉行開幕儀式。

Amy近年除演藝工作外，其餘時間也用來學習酒店經營，目前正透過數個檳城古蹟酒店平台推動文化傳承，並探索更多與當地旅遊業結合的發展機會，希望能在新領域學習與成長。 晚宴當晚Amy更以「樂台居非執行董事與品牌大使」身份，接受由大馬旅遊局副主席兼檳城港務局主席拿督楊順興頒發因活化樂台居古蹟成為酒店的嘉許獎座，而令她最驚喜的是全場接近600名賓客齊唱生日歌為她慶祝「登六」，Amy感恩說：「這是自己首次在檳城慶祝生日，給我留下十分深刻的印象，生意夥伴Evians特別在鬧市買下巨型廣告燈箱給我送上祝福，在街頭牆壁上更繪畫上我的樣子歡迎我來到檳城，讓我感到這裏的人真的很熱情。自從開始進軍商界並在檳城投資酒店產業後，我與當地建立了深厚情誼，也有了更多機會接觸檳城社會，當地人處處流露出真誠與友善。不少朋友經常邀請我來檳城長住，未來若機緣成熟，我不排除考慮把檳城列為生活據點之一。

葉子楣為她參與的第二間酒店《樂台居古蹟酒店》舉行開幕儀式。

葉子楣為她參與的第二間酒店《樂台居古蹟酒店》舉行開幕儀式。

Amy續說：「生日願望是身體健康，心想事成，要有計劃才能有將來，我希望事事順利，人生的下半場要活得精彩。」「自己近年大部份時間投入商業領域，但未來若遇到合適的劇本與理想角色，當然是會考慮，如果能兼顧酒店事業和演藝工作，雙線發展其實也不錯。對表演工作依然保有熱情，但一切順勢而為，不刻意強求。」Amy的姐姐也有在檳城為她慶祝生日，他們一行人把握機會盡情享受檳城美食。身為榴槤與海鮮愛好者的Amy透露：「短短幾天內已經品嘗三次榴槤，但仍未吃到一直念念不忘的本地野生河鮮『忘不了』，每次想起這些美食都令人垂涎三尺。檳城不僅擁有濃厚人情味，也擁有讓人難以抗拒的美食魅力，每次到訪檳城讓人流連忘返。」