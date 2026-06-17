陳自瑤屢傳與北上王浩信婚變分居　獨力湊女換廁所板：新技能解鎖

現年44歲的陳自瑤 (Yoyo) 與細她兩年的王浩信於2011年11月結婚，翌年4月誕下女兒王靖喬，原本一家三口生活幸福，然而近年兩人屢傳婚變，他們亦經常避談對方且不會正面回應有關傳聞，令兩人的關係撲朔迷離。雖然被傳婚姻觸礁，但陳自瑤並未有因為而一蹶不振，而是靠自己，努力發展個人事業，且愈做愈出色。她在香港和內地都好有人氣，獲大批粉絲支持。她又不時更新社交網同大家分享近況。

陳自瑤身材成焦點。(抖音截圖)

陳自瑤食極唔肥。(抖音截圖)

陳自瑤真正駕駛小型飛機（IG@chenchiyiu）

願放下身份獲讚好老闆

陳自瑤平日工作十分忙碌，加上要照顧女兒，同時兼顧事業與家庭的她也請了家傭幫手分擔家務。昨日（16日）陳自瑤於她的IG story分享了她為工人姐姐更換廁所板的短片，寫道：「讓我記錄一下，這個第一次 #新技能解鎖。完成啦，姐姐有新廁所板用！話說工人姐姐廁所嘅廁所板壞咗，我買咗個新嘅廁所板，本來諗住搵師傅安裝，但係突然間心血來潮，不如上網睇視頻學點樣裝。原來我一直唔識，以為好難嘅嘢，其實無我想像中咁難！所以，凡事嘗試了再說！」

她靠自學成功幫姐姐換了廁所板，真是好叻呀！不少網民指身為主人的陳自瑤願意親自落手落去幫工人姐姐做事，完全不介意身份差別，可見她是一位會照顧工人姐姐的好顧主，主僕之間的感情十分不錯。