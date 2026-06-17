洪永城黃翠如新AI節目疑「致敬」外國人氣頻道？　原來有三大不同

「黃金拍檔」洪永城（Tony）和黃翠如（Priscilla）主持香港電視史上首個融合真人+Ai的旅遊資訊綜藝節目《走過歷史大地》周一（15日）首播。洪永城和黃翠如相隔七年再度合體， 首站穿越到「最古老文明發源地之一」的古埃及，節目最大賣點是以AI重現古埃及人物和場景，帶大家深入了解歷史。惟節目播出後，在Threads引來網民熱議，有人聯想起外國人氣頻道「chloe.vs.history」，兩者同樣以AI形式重演歷史場景，似乎有「致敬」之嫌。

洪永城和黃翠如新節目部分內容以AI形式製作，帶觀眾以現代人視角穿越至古埃及「沉浸式體驗」歷史事件，與歷史人物對話。（《走過歷史大地》節目截圖）

黃翠如和洪永城變成AI人物。（《走過歷史大地》節目截圖）

採訪法老。（《走過歷史大地》節目截圖）

洪永城黃翠如新節目被指疑似「致敬」外國頻道？

《走過歷史大地》中，洪永城和黃翠如化身AI人物，穿越至古埃及帶觀眾「沉浸式體驗」歷史事件，採訪法老和民眾。有網民近日於Threads發文分享讚揚外國頻道「chloe.vs.history」內容精彩，該頻道在YouTube和Instagram均有發布AI影片，內容同樣以現代人角度帶觀眾穿越至古代介紹歷史，在YouTube和Instagram分別坐擁29.1萬和61.4萬追蹤。

又扮埋歐洲人。（《走過歷史大地》節目截圖）

其他網民在該則帖文下留言，指《走過歷史大地》令他聯想起「chloe.vs.history」，疑有「致敬」之嫌，並在帖文下分享一段黃翠如和洪永城觀賞AI節目內容的片段，引來討論。不過翻查《走過歷史大地》，僅部分節目內容以AI製作而成，並非全為AI內容，節目組亦有親自飛到埃及當地拍攝；另外也有請來專家為觀眾介紹古埃及歷史，且「chloe.vs.history」幾乎全為自拍角度，與《走過歷史大地》略有不同。

洪永城與黃翠如穿越古代採訪工人村。（《走過歷史大地》節目截圖）

採訪古埃及民眾。（《走過歷史大地》節目截圖）

「沉浸式體驗」古代生活。（《走過歷史大地》節目截圖）

勁。（《走過歷史大地》節目截圖）

仲有外星人。（《走過歷史大地》節目截圖）

有網民分享外國AI頻道「chloe.vs.history」的內容，有網民聯想起《走過歷史大地》。（Threads圖片）

「chloe.vs.history」在Instagram坐擁61.4萬追蹤。（IG@chloe.vs.history）

YouTube則有29.1萬追蹤。（YouTube@chloe.vs.history）

剛好「chloe.vs.history」最新一集內容亦是穿越回古埃及，不過該YouTube影片為一天前發布，與《走過歷史大地》應沒有關聯。（YouTube@chloe.vs.history）

洪永城和黃翠如亦有親身飛到埃及金字塔拍攝。（《走過歷史大地》節目截圖）

黃金拍檔！（《走過歷史大地》節目截圖）