謝霆鋒南京演唱會後幫襯平民食店　菜品曝光成枱美食只要呢個價

現年45歲的謝霆鋒多年來人氣不減，繼去年4月在香港完成演唱會後，便忙於在內地舉行巡迴演唱會，在過去的大半年間已先後在杭州、廣州、重慶、蘇州、武漢、北京等地完成了演出，本月會在南京以及西安演出。謝霆鋒所走訪之處，必定吸引大批群眾圍觀，場面極度墟冚，盡顯他的超強人氣。雖然謝霆鋒身為超級偶像，但他卻毫無明星架子，日常生活也有相當貼地的一面，例如他喜歡幫襯平民食店，且不時會被偶遇集郵。

謝霆鋒2025年於香港舉行演唱會。(資料圖片)

武漢演唱會期間謝霆鋒還重現了千禧年（2000年）的冷水澆頭名場面。（網上圖片）

謝霆鋒於北京舉行巡唱。(微博截圖)

菜品曝光成枱美食只要呢個價

昨日有內地粉絲於社交網分享了在南京一家平民食店偶遇謝霆鋒的片段，代入偶像的角色以及模仿他的語氣寫道：「演唱會太累了 下班我要吃2碗飯🤣哈哈哈」。博主又在評論區補充說：「霆鋒哥版吃飽飽套餐：牛肉鍋貼 魚湯餛飩 桂花酒釀赤豆元宵 涼粉 烤鴨燒賣 鴨血粉絲湯一共才69塊錢 霆鋒哥哥你真的是不要太接地氣 只吃對的不吃貴的你是真的懂吃的。」曝光了謝霆鋒當晚所吃的菜式點單，足證謝霆鋒真的如博主所說，不在乎餐食的價錢平貴，只在乎好不好吃，即使平價小店都一樣愛幫襯。片中所見，謝霆鋒與工作人員一起坐在小店內用餐，全程吃得津津有味。身為明星的他與普通食客無異，並沒有要求任何特殊待遇，真正貼地親民零巨星架子，其他食客亦沒有上前打擾他。

謝霆鋒幫襯平民食店。(Nic的小蜜蜂@小紅書)

謝霆鋒食得津津有味。(Nic的小蜜蜂@小紅書)

謝霆鋒好好胃口。(Nic的小蜜蜂@小紅書)

謝霆鋒被粉絲偷拍。(Nic的小蜜蜂@小紅書)