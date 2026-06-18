劉青雲親揭日常到街市買餸真相　自爆與老婆相處細節盡見家庭地位

2024年於香港上映，由翁子光執導、劉青雲主演的家庭倫常慘案劇情片《爸爸》日前於內地展開「首映在廣州」系列路演，接連走進五個影院，與影迷和觀眾即場交流。電影將於本月底在內地正式上映。劉青雲憑該片獲得《第43屆香港電影金像獎」》「最佳男主角」獎項，第四度榮封金像影帝，精湛演技有目共睹。在今次的宣傳活動中，劉青雲除了跟大家分享拍攝這部電影的感受和經歷，還會接受一些提問。

劉青雲。（《爸爸》電影劇照）

劉青雲電影《爸爸》於亞洲電影大獎首度榮封影帝！（資料圖片）

劉青雲在內地宣傳電影《爸爸》。(小紅書)

揭日常到街市買餸真相

昨日有網民於社交平台分享了一段短片，是劉青雲在其中一場的電影宣傳會上，被台下一名觀眾提問的對答，並寫上：「當香港市民劉先生說自己不會做飯 電影《爸爸》6.27全國上映，請大家多多支持🙏🏻劉先生雖然很i，但很有幽默感」。

片中可見，該名觀眾向劉青雲問到：「點解你會喺香港買餸㗎呢？平時。」劉青雲回答說：「買餸唔使煮飯，買餸係買餸，煮飯係煮飯，我聽order㗎嘛，屋企嗰個話：『你去買咩就買咩！』咁我咪去囉，屋企嗰個話買咩咪買咩，你哋都係㗎啦，係咪先。」雖然劉青雲隻字未有提及老婆郭藹明，但他口中所說的「屋企嗰個」明顯指他老婆郭藹明，自爆了平日在家中都是聽老婆指令辦事，郭藹明在家中地位超然，老婆叫他去買餸便去買餸，十分聽老婆話，完全是顧家好老公的典範。

劉青雲於內地宣傳電影《爸爸》(小紅書)

私下生活低調的劉青雲曾於過年期間到街市買菜，以「市民劉先生」身分接受媒體訪問，貼地又爆笑。他其後入駐內地社交平台，上載的第一條影片再度踩入街市買餸，吸引逾60萬Like，令劉青雲到街市買餸的形象更深入民心。

劉青雲到街市買餸。(小紅書)

劉青雲到街市買餸形象深入民心。(小紅書)