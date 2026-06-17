蔡嘉欣產後曬巨型震撼玫瑰花束　契媽陳詩欣贈花籃：謝愛我的你們

現年32歲的落選港姐蔡嘉欣（Kayan），自2023年與圈外富貴男友Derek結婚後，過着幸福少奶奶的生活。今年情人節，蔡嘉欣宣布造人成功，早前更公布BB性別，一索得男！上周五（12日）蔡嘉欣宣布順利誕子，正式迎來一家三口！蔡嘉欣產後不時分享BB仔照片，昨日（16日）她曬出巨型玫瑰花，非常浪漫！

蔡嘉欣一索得男！（IG@kayan.c）

蔡嘉欣曬巨型震撼玫瑰束：謝謝愛我的你們

蔡嘉欣昨日於Instagram分享產後生活。其中一張相中她抱住B仔，滿足開心地甜笑，B仔在媽媽懷中熟睡，十分溫馨。而蔡嘉欣背後則是巨型震撼玫瑰花束，有蔡嘉欣半個人高，佔了不少空間，房中亦擺滿了木馬、BB車不同造型的氣球；而蔡嘉欣老公Derek亦對太太悉心照料，認真幸福！

好大紥玫瑰花。（IG@kayan.c）

此外，多位圈中好友亦前來探望，契媽陳詩欣（Eunice）送來花籃，蔡嘉欣感搞笑轉發帖文稱：「笑si」。蔡嘉欣之後再發文多謝親朋好友：「生產日記 謝謝愛我的你們 有大家在，令我連出發去手術室的心情都變得相當歡樂 Love truly does make everything better. It brings out the best in us, gives us purpose, and transforms even the smallest moments into something beautiful. I love you all」

蔡嘉欣產後獲贈巨型玫瑰花束。（IG@kayan.c）

成半個人高。（IG@kayan.c）

勁！（IG@kayan.c）

圈中好友探望。（IG@kayan.c）

契媽陳詩欣送花籃。（IG@kayan.c）

蔡嘉欣獲老公悉心照料。（IG@kayan.c）

房中擺滿不同造型氣球。（IG@kayan.c）

BB仔！（IG@kayan.c）

幸福！（IG@kayan.c）

一齊生。（IG@kayan.c）

環境好好。（IG@kayan.c）