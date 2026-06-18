何超盈林心兒搭私人飛機海島度假 曾自爆社恐全靠閨蜜護航
撰文：董欣琪
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已故賭王何鴻燊四房長女何超盈（Sabrina）在2019年與細8歲的哈佛學霸老公辛奇隆（Thomas）結婚，婚後誕下一女「荷包蛋」辛千覓（Audrey），生活變得低調，甚少公開露面。不過近年何超盈重回公眾視野，不時出席慈善活動，本月初到法國出席何猷君與奚夢瑤的婚禮，見證細佬與閨蜜的幸福時刻。日前何超盈與好姊妹林心兒（Elly）去旅行，兩人更搭私人飛機出行！
何超盈林心兒搭私人飛機出埠
林心兒在社交平台曬出合照，並透露將會去菲律賓展開海島之旅，相中所見，兩人身處私人飛機內，戴着草帽同太陽眼鏡，一身度假look，相當享受！其實何超盈與林心兒一向私交甚篤，何超盈自結婚生女後作風極低調如神隱，2023年11月何超盈與林心兒、彭慧中等出席婚禮並擔任姊妹團，照片曝光後引來網民關注，但事後她在微博發長文譴責：「一早就已經說明有保密協議口頭或文字『一張我的照片都不能發出來的』」。
何超盈自爆有社恐 怒斥違反保密協議者
何超盈更自爆有社恐，只想低調生活，並公開感謝好姊妹林心兒體諒：「只有她真的明白我對鏡頭現在的敏感度，我希望可以過着低調的生活，所以她真的一張有我的圖片也不發到出來，而且已用盡所有嘅努力去控制現場的混亂。」可見兩人感情要好！