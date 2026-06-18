何超盈林心兒搭私人飛機海島度假　曾自爆社恐全靠閨蜜護航

已故賭王何鴻燊四房長女何超盈（Sabrina）在2019年與細8歲的哈佛學霸老公辛奇隆（Thomas）結婚，婚後誕下一女「荷包蛋」辛千覓（Audrey），生活變得低調，甚少公開露面。不過近年何超盈重回公眾視野，不時出席慈善活動，本月初到法國出席何猷君與奚夢瑤的婚禮，見證細佬與閨蜜的幸福時刻。日前何超盈與好姊妹林心兒（Elly）去旅行，兩人更搭私人飛機出行！

何超盈（Sabrina）在2019年與細8歲的哈佛學霸老公辛奇隆（Thomas）結婚，婚後誕下一女「荷包蛋」辛千覓（Audrey）。（IG@xsabrinahox）

何超盈同囡囡及好姊妹嚴紀雯。（IG@carmenyim）

何超盈本月初到法國出席何猷君與奚夢瑤的婚禮，見證細佬與閨蜜的幸福時刻：「最好的閨蜜成了我的弟媳，今天Audrey Rose用一首小詩替我說了所有祝福：要永遠甜甜的，像她最愛的Gummy bear。」（微博@SabrinaHo何超盈）

林心兒同何超盈。（微博圖片）

何超盈相隔5年首度公開亮相，支持好友張宇成。（IG@xsabrinahox）

何超盈同好姊妹林心兒。（IG@elly）

何超盈與好姊妹林心兒（Elly）一起出席慈善籌款晚宴。（IG截圖）

自信擺Pose。（IG截圖）

何超盈林心兒搭私人飛機出埠

林心兒在社交平台曬出合照，並透露將會去菲律賓展開海島之旅，相中所見，兩人身處私人飛機內，戴着草帽同太陽眼鏡，一身度假look，相當享受！其實何超盈與林心兒一向私交甚篤，何超盈自結婚生女後作風極低調如神隱，2023年11月何超盈與林心兒、彭慧中等出席婚禮並擔任姊妹團，照片曝光後引來網民關注，但事後她在微博發長文譴責：「一早就已經說明有保密協議口頭或文字『一張我的照片都不能發出來的』」。

何超盈與好姊妹林心兒（Elly）去旅行，兩人更搭私人飛機出行！（IG截圖）

林心兒是林建岳與謝玲玲的千金。（IG@elly）

何超盈為林心兒慶祝生日。（IG@elly）

姊妹裝。（IG@elly）

2023年11月何超盈出席好友婚禮，並與林建岳女兒林心兒（Elly）、彭慧中等擔任姊妹團。（IG截圖）

何超盈自爆有社恐 怒斥違反保密協議者

何超盈更自爆有社恐，只想低調生活，並公開感謝好姊妹林心兒體諒：「只有她真的明白我對鏡頭現在的敏感度，我希望可以過着低調的生活，所以她真的一張有我的圖片也不發到出來，而且已用盡所有嘅努力去控制現場的混亂。」可見兩人感情要好！

事後何超盈在微博發長文譴責，對照片流出相當不滿。（微博截圖）

自爆有社恐。（微博截圖）

何超盈公開感謝好姊妹林心兒體諒。（微博@SabrinaHo何超盈）

感情好好。（IG@elly）