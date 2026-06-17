卵巢癌主持施可瑩停化療轉紓緩治療　網民推薦醫生獲覆：錢嘅問題

曾擔任多場韓星及泰星見面會司儀，以及香港電影首映與謝票等的四語主持施可瑩（Lillian），上月下旬突然在社交平台貼出住院照，公布自己不幸患上卵巢癌，癌細胞更擴散至身體其他部位。其後她開始進行化療，過程中經歷脫髮、心跳異常等等，她積極堅毅地表示：「我未放棄㗎！」不過今日（17日）施可瑩就透露，醫生指她因身體太差已不適合化療，及後會以舒（紓）緩為主，她說：「但我想做個有用嘅人，所以申請做大體老師。」帖文一出，大批網民留言為施可瑩打氣，鼓勵她不要放棄！

曾擔任多場韓星及泰星見面會大會司儀的四語主持施可瑩（Lillian），過往活躍於社交平台，但自4月起她甚少更新，5月她自爆患上卵巢癌。（IG@ lillianxlillian）

完成泰國女星LingOrm見面會及《尋秦記》等相關工作後，Lillian終因無法忍受劇痛，決定要就醫處理，於今年2月轉往私家醫院接受腫瘤切除手術，卻意外確診為卵巢癌。（IG@ lillianxlillian）

曾透露化療後脫髮心跳異常 食薄血藥更不停嘔血

施可瑩初公布癌癌消息時，指病情比想像中嚴重，癌細胞已擴散至盲腸，自4月起切除子宮後要做化療，其後更為了保命，需依賴人工造口維持生活。本月初，她分享自己的抗癌情況，指化療的副作用令人難以忍受，不僅經歷了脫髮，醫生還告知她身體指數偏低，心跳異常飆升至每分鐘140次，令她一度悲觀不已：「聽到好似自己下一秒就會88（拜拜），生命就係咁，冇人知下一秒咩事。」然而她依然堅毅地說：「我未放棄㗎！」至本月13日，施可瑩透露自己要打薄血針，但打完就會嘔血，所以要停針，她不諱言：「依個過程好痛苦，不停嘔真係幾辛苦下。但會頂到架（㗎），下星期就二化，所以一定要頂到！！！！」

施可瑩透露化療的副作用，除了脫髮外，醫生還告知她身體指數偏低，心跳異常飆升至每分鐘140次。（IG@lillianxlillian）

本月13日，施可瑩透露自己要打薄血針，但打完就會嘔血，所以要停針，她不諱言：「依個過程好痛苦，不停嘔真係幾辛苦下。但會頂到架（㗎），下星期就二化，所以一定要頂到！！！！」（IG@lillianxlillian）

施可瑩住院期間仍有剪片，是她之前去韓國旅行的紀錄。（IG@lillianxlillian）

施可瑩曾表示：「希望大家可以一路陪我過依一關啦～」（IG@lillianxlillian）

按醫生建議停止化療轉舒緩治療 自言想做大體老師幫人

而昨日（16）便是二化日子，不過施可瑩今日（17）日分享最新情況，坦言：「醫生話身體太差，已經唔合適化療，所以之後都會舒（紓）緩為主，但我想做個有用嘅人，所以申請做大體老師，希望可以幫到更多未來的同學，相信大家都會支持嘅😃」網民見字都難免擔心，洗版式為施可瑩打氣，認為她必定可以大步檻過，最重要是千萬不要放棄！此外，有網民向她推薦醫生，指有兩位醫生是「婦科癌症嘅聖手」，不過施可瑩就回覆：「錢嘅問題」熱心網民建議她舉辦眾籌，盼出一分力支援她的治療。

施可瑩分享最新情況，指醫生認為其身體太差不適合化療，所以會轉以舒緩治療為主，她表示：「我想做個有用嘅人，所以申請做大體老師，希望可以幫到更多未來的同學。」（IG@lillianxlillian）

很多人為施可瑩打氣，包括影后余香凝。（Threads）