香港小姐2026｜「翻版王菲」袁絲珩盼好成績　鄧匡閔克服笑容僵硬

《2026香港小姐競選》12位候選佳麗日前於電視城首晤傳媒。1號袁絲珩（Bernice）及8號鄧匡閔（Ada）同樣擁高䠷身材，現場看來狀態大勇。

左：1號袁絲珩（Bernice）及8號鄧匡閔（Ada）同樣擁高䠷身材。（陳順禎 攝）

袁絲珩有Catwalk經驗 撞樣19年亞軍被封「翻版王菲」

袁絲珩接受《香港01》訪問時，透露以前有過Catwalk經驗，因此在Catwalk訓練中較沒緊張。談到未來的密集式外景訓練，她透露自己從中學開始就接受跳舞訓練，大學時更是「365日都在跳舞」，笑言體能上絕對應付得來，最擔心是沒得睡覺，「因為我平時係要瞓8個鐘，希望夠瞓啦！」

袁絲珩盼似師姐王菲，可以拎到好成績。（陳順禎 攝）

王菲是2019年香港小姐亞軍兼最上鏡小姐。（IG@wongfeiiiiii）

對於外貌被指激似2019年香港小姐亞軍兼最上鏡小姐王菲。袁絲珩笑指連化妝師都這麼說，自己看照片也覺得鼻子最相似：「我都好開心，可以俾人話我似佢，因為佢當年都有拎到好好嘅成績，如果我都係咁就好了。」

鄧匡閔訓練克服「僵硬笑容」

相比之下，鄧匡閔則自嘲是Catwalk「初哥」。她坦言：「其實我就無行Catwalk嘅經驗嘅，所以當時第一堂嘅時候，都行得有少少唔係幾好睇啦。」不過經過連日特訓，她表示現在可以順利完成，覺得自己已有很大進步。鄧匡閔自覺目前最需要提升的是心理素質。她笑稱自己很容易緊張，一緊張「笑容就會好僵硬」，克服方法就是回家對著鏡子和家人多點練習笑容。

鄧匡閔自嘲是Catwalk「初哥」，在記者會上能順利完成，已經很大進步。（陳順禎 攝）

體重成焦點 兩女誓要減肥迎戰

雖然兩人身形高䠷，但體重也佳麗中「頭三位」重。53.5公斤的袁絲珩直言上鏡會顯胖，所以目標是減到50公斤。她與體重54.7公斤的鄧匡閔，都相信透過接下來的密集式訓練可以達到減肥目標。

兩人誓要減肥迎戰。（陳順禎 攝）

不擔心被爆黑材料

被問到有沒有「黑材料」擔心被爆料，兩人均信心十足，鄧匡閔更直言：「好自信，無黑材料！」至於大會可有要求交出社交平台的帳號和密碼方便管理，她們均表示大會只有提醒要注意個人形象，就算要交出都沒問題，而未來她們亦會開設一個全新的IG帳號，用來記錄香港小姐的參選生活。