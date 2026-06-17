港姐2026｜李澤欣認自小為入行鋪路　 無懼有黑材料 ：一定係AI

《2026香港小姐競選》今日於無綫電視城舉行記者會，安排12位候選佳麗首晤傳媒。被視為「頂頭大熱」的2號李澤欣（Scarlett），表示自己經過幾天的特訓後，狀態已經大有進步，沒之前那麼緊張了，開始習慣面對鏡頭。

2號李澤欣（Scarlett）被視為今屆港姐大熱。（陳順禎 攝）

四吋高跟鞋成最大挑戰

講到參選至今最難的部分，李澤欣坦言最大挑戰是穿四吋高跟鞋，因為她平時是完全不穿高跟鞋，排練時經常覺得自己快要跌倒。不過她笑稱會好好保護自己的雙腳，不能讓自己受傷。談到稍後將面對密集式的外景拍攝，李澤欣直言已有心理準備，笑指現時黑眼圈就快跌落下巴，所以外景時有機會就補眠，及一定帶備足夠面膜和防曬，「我最驚曬，一曬就變碳。」

被視大熱大壓力

對於被外界視為頂頭大熱？李澤欣直言非常大壓力，寧願沒那麼多關注。覺得被指是「翻版張寶兒」可有著數？她直言覺得自己不太像，但能因為像名人而被大家認識也是一件好事。問到除此之外，覺得自己有什麼優勢？李澤欣信心爆棚地說：「我覺得可能靚女囉！」說完，她自己也忍不住笑，補上一句：「吹水而已，我覺得自己口才都ok的。」

對於被外界封為「翻版張寶兒」，李澤欣直言覺得自己不太像，但能因為像名人而被大家認識也是一件好事。（陳順禎 攝）

不怕有黑材料 「一定是AI」

對於參選期間可能面對的黑歷史爆料，李澤欣強調自己都是正常香港女仔，做人行得正、企得正，所以什麼都不怕，「因為我由細到大都知自己想做呢行，所以會控制自己的言行舉止。」她甚至開玩笑說：「如果有什麼親密照流出，那一定是AI！」問到大會有否要求她們交出社交平台帳號密碼，方便管理以防洩露節目內容？李澤欣表示：「暫時沒有，但有提示我們不要亂影亂Po，要符合現時身分。（如果需要，可願意交出私人帳號？）聽不到你問題，哈哈。再想一想。」

李澤欣直言有去做Gym，希望腰部再瘦一點。（陳順禎 攝）

談及吳倬希退賽 坦言感到震驚

提到同屆佳麗吳倬希突然宣布退賽，李澤欣表示自己也是今天才知道，感到可惜。她透露原本希望未來的幾個月能一起建立友誼、共同成長，但既然對方已經做了決定，自己也會尊重對方的選擇。