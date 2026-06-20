蘇志威劉小慧大女親揀100磅龍眼整蛋糕　曾赴日深造創業開甜品店

現年54歲的劉小慧與蘇志威結婚29年，育有大女蘇君蕎（Yumi）及細女蘇靖珺（Ina），一家四口幸福美滿。曾赴日本深造甜品課程的Yumi，回港後於五星級酒店及米芝蓮餐廳工作累積經驗，去年更創立了個人烘焙品牌SoYumi Bakery，年紀輕輕已創業做老闆，相當叻女！近日Yumi的甜品店推出父親節限定龍眼蛋糕，她更由入貨到挑選、洗、拆肉都親力親為！

蘇志威一家四口。（IG@winnieswlau）

大女蘇君蕎（Yumi）創業做老闆。（IG@yumisokk）

似足媽咪！（IG@yumisokk）

父女感情好好。（IG@yumisokk）

父女感情好好。（IG@yumisokk）

近日Yumi的甜品店推出父親節限定龍眼蛋糕。（IG@yumisokk）

劉小慧蘇志威開Live撐囡囡 大女Yumi親力親為整龍眼蛋糕

婚後淡出娛樂圈的劉小慧，近年轉型做KOL，開設生活百貨購物平台做直播帶貨，日前她與老公蘇志威及囡囡Yumi一起開live，試食Yumi推出的新產品龍眼蛋糕，蘇志威更即刻食了半個，相當捧場！不過其實Yumi為了整蛋糕都落足心機，先是早上到果欄買貨、搬貨，之後就揀龍眼，再逐粒洗乾淨、拆肉，終於處理好100磅龍眼！

親力親為！（IG截圖）

親力親為！（IG截圖）

親力親為！（IG截圖）

搣到懷疑人生……（IG截圖）

開Live試食！（IG截圖）

開Live試食！（影片截圖）

開Live試食！（影片截圖）

Yumi曾赴日深造甜品課程 去年創業做老闆

自小夢想成為甜品師的Yumi，曾於傳統名校瑪利諾修院學校就讀，雖然DSE成績足以升讀本地大學，但在父母支持下，她選擇赴日本修讀甜品課程，2022年學成歸來後，Yumi曾在五星級酒店及米芝蓮餐廳工作汲取經驗，去年與朋友合資開設SoYumi Bakery，提供訂製蛋糕、曲奇及節慶禮盒，亦開班授課。現年26歲的Yumi不但遺傳了爸爸的生意頭腦，樣貌更盡得媽媽真傳，擁有一雙又圓又大的眼睛，皮膚白晢，顏值不輸媽媽劉小慧全盛時期！

父女感情好好。（IG@yumisokk）

叻！（IG@yumisokk）

認真！（IG@yumisokk）

認真！（IG@yumisokk）