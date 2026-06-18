陳敏之曾戀楊明屢與圈中男神傳緋聞　嫁圈外商人歎貴菜47歲極凍齡

現年47歲、有「索腿天后」之稱的陳敏之（Sharon）早年曾戀過楊明，又與林峯、鄭嘉穎短暫傳過緋聞，最後情定圈外商人雷偉信（William），2014年在峇里Conrad酒店的白色小教堂結婚，誕下一子雷子樂。陳敏之近年已明顯減產，劇集產量自2019年起幾乎是「一年一劇」，今年更加沒有劇集推出，並專注做直播帶貨及發展個人美容生意，憑藉其口才與人氣在帶貨界闖出名堂。百忙之中，陳敏之不忘享受生活，日前她與老公一齊去灣仔歎意大利菜，相中鑽戒閃閃發光，貴氣十足！

陳敏之一家人。（陳敏之 Sharon Chan@fb）

陳敏之同老公雷偉信結婚逾十年依然恩愛。（IG@sharonchanmanchi）

陳敏之47歲狀態Fit爆曬鑽戒

陳敏之日前在Instagram分享多張與老公拍拖食飯的照片。陳敏之雖快要50歲，但狀態依然Keep得靚女，皮膚零瑕疵，平時保養有功！陳敏之大啖歎紅酒及意大利菜，飲飽食醉，十分幸福。陳敏之右手食指的鑽戒相當引人注目，貴氣逼人，陳敏之發文讚老公是最好的陪伴，她說：「Table for two, Italian vibes only! Good food, good wine and the best company Mr. Lui 」

陳敏之同老公拍拖歎意大利菜。（IG@sharonchanmanchi）

陳敏之隻鑽戒好閃！（IG@sharonchanmanchi）

一臉幸福。（IG@sharonchanmanchi）

皮膚好好！（IG@sharonchanmanchi）

不忘讚老公是最佳陪伴。（IG@sharonchanmanchi）

陳敏之好幸福！（IG@sharonchanmanchi）