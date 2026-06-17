香港小姐2026｜吳倬希臨門退選　樂易玲親爆真相勸：出年再嚟啦

《2026 香港小姐競選》12位候選佳麗今日（17日）於電視城正式會晤傳媒，但名單突然改變，原本昨日有到髮型屋進行髮型改造的吳倬希，突然退選，由24歲曾奪多倫多華裔小姐季軍的陳梓穎候補頂上，電視廣播有限公司助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲接受訪問時，親解佳麗「換人」真相。

電視廣播有限公司助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲與助理總經理（企業傳訊）黃德慧及製作部助理總監（非戲劇製作）暨統籌經理姜偉，一同出席港姐記者會。（陳順禎 攝）

樂易玲親解吳倬希臨門退選原因

樂易玲與助理總經理（企業傳訊）黃德慧及製作部助理總監（非戲劇製作）暨統籌經理姜偉，在佳麗亮相後接受訪問。樂易玲直言這12位佳麗揀選前一晚再決定人選。對於曾被視為大熱佳麗的吳倬希退選，樂小姐深表可惜，她大讚吳倬希條件優質、又甜美，更曾向她透露想用五種語言自彈自唱《別怪他》作才藝表演，可惜最終因為與屋企人安排撞期，無法配合港姐的密集式訓練，昨晚與家人商量後無奈退出。樂小姐說：「有啲位佢唔能夠同我哋一齊集訓，我哋都覺得如果唔可以一齊全部參加，對佢都唔好嘅，亦都對成個Team Spirit都唔好。所以我同佢及佢屋企人商量過之後呢，佢年紀輕，我都有同佢講：不如下一年啦！我哋好welcome佢出年再嚟。」

吳倬希退選。(直播截圖)

候補佳麗非「Plan B」 曾因海外號碼聯絡不上

至於候補的陳梓穎，樂小姐解釋她們原本是選了16位，從中再選12位，而陳梓穎則在16人選當中。雖然對方「後補」，但正式訓練才開始了兩日，知道對方曾參選多倫多華姐，相信很快能跟上進度。問到陳梓穎是否「Plan B」？姜偉指是Plan A不是B，因為曾想過以16位佳麗作賽，但擔心會分薄了裁培資源及鏡頭。談到陳梓穎早一步透露已落選，姜偉指她誤會了，因之前一直聯絡不到對方，「佢有電話比我哋啦，有香港Number同埋有加拿大Number啦。但打極都無人聽喎！我哋都好擔心，搭緊飛機聽唔到咁點？」後來嘗試其加拿大號碼才聯絡上，幸好對方還在香港。