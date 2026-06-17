78歲汪明荃驚曝身體健康響警號　自揭甲狀腺出事急赴瑪麗醫院

現年78歲的「阿姐」汪明荃，過去向來以工作訓身拚搏著稱，直至近年才逐漸減產並放慢腳步，與老公家英哥一同享受人生。日前，她在個人官方網頁的「荃週記」中，如常分享一週的生活點滴，卻罕有地透露了自己的最新身體狀況，引來大批影迷的關切。



羅家英和太太汪明荃非常恩愛。（IG@wang_liza）

「荃週記」自爆甲狀腺出問題

向來樂於與粉絲交流的阿姐，上月底在個人官方網頁的「荃週記」中，如常撰文分享自己的一週點滴。怎料，在5月31日刊登的一篇日記中，她卻罕有地透露了自己的身體健康狀況出現輕微異樣：「自從早前甲狀腺出了小問題後，服用的藥物有一點副作用，經微調後已經改善很多，星期三再到瑪麗醫院覆診，讓醫生評估一下情況。」

「阿姐」汪明荃在「荃週記」中自爆自己甲狀腺出咗問題。（汪明荃Liza Wang 官方網站）

阿姐前往瑪麗醫院覆診後，便馬不停蹄地前往為胡楓（修哥）的紅館騷進行練歌。（IG@wang_liza）

雖然身體抱恙需要前往瑪麗醫院覆診，但阿姐依然極其敬業。在覆診當日下午，她便馬不停蹄地前往為胡楓（修哥）的「健力士世界紀錄」紅館騷進行練歌。覆診後的翌日（星期四）與星期天，阿姐在日記中僅簡單寫下「在家休息」四字。而踏入6月至今，阿姐未有再更新「週記」來分享最新的健康狀況。

翌日（星期四），阿姐在日記中簡單寫下「在家休息」四字。（汪明荃Liza Wang 官方網站）

6月至今，阿姐未有再更新「週記」來分享最新狀況。（IG@wang_liza）

阿姐40年內歷經甲狀腺癌與乳癌

向來性格「硬淨」的阿姐，過去在人生路途上曾兩度經歷大病的考驗，但每次都憑著堅毅的意志戰勝病魔。

阿姐汪明荃曾患甲狀腺癌與乳癌，幸運的是均已成功治癒。（IG@wang_liza）

阿姐首次發現問題是在1985年。起初她只是出現聲音沙啞的症狀，當時還以為只是普通的聲帶問題。怎料到醫院檢查後，醫生懷疑是腫瘤所致，隨即安排切除手術。幸好及早發現，術後經檢驗證實患上甲狀腺癌，且癌細胞並無擴散。康復後的幾十年來，阿姐一直保持定期覆診，密切監察著甲狀腺的情況。

阿姐在1985年證實患上甲狀腺癌，好在及時治療。（IG@wang_liza）

在2002年，阿姐再度面臨乳癌的重擊。幸運的是同樣屬於及早發現，最終無需接受乳房切除手術，亦無需進行化療。手術後她康復速度極快，火速便重新投入了熱愛的演藝工作。

2002年阿姐再度患上乳癌。（IG@wang_liza）

畢竟先後動過兩場大手術，阿姐自此也變得相當「錫身」，發展出一套獨特的養生之道。為了保護身體免受風寒，就算在炎熱的天氣裏，只要留在冷氣房內，阿姐都一定會穿著羽絨來保暖。除了身體上的禦寒，阿姐自此也十分注意自己的心情，活得比以前更加開朗豁達，深信好心情才是保持健康的良藥。