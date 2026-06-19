Tyson Yoshi現身24/7 FITNESS 8周年晚會新廣告曝光 群星星光熠熠

全港最大規模的24小時連鎖健身品牌 24/7 FITNESS於今年6月18日在香港會議展覽中心隆重舉行8週年晚會，匯聚品牌管理層、業界精英、合作夥伴及一眾健身愛好者，共同見證品牌邁向全新里程碑的重要時刻，場面盛大，氣氛高漲，同時慶賀品牌在全港分店網絡突破150間、全球版圖逾300間，再創高峰成績。



24/7 FITNESS於晚會上發佈首支全新電視廣告（TVC），由香港人氣潮流歌手 Tyson Yoshi（程浚彥）擔綱主演並親臨現場出席，現場氣氛熱烈。同場更邀得湯令山（Gareth.T）、Lolly Talk 及說唱歌手攬佬 SKAI ISYOURGOD 接力登台演出，將現場氣氛層層推高，完美詮釋品牌核心主題：「24/7 Ready for Challenge」。全場更因24/7 FITNESS豪擲逾百萬獎賞進行抽獎，而引爆熱血氛圍。

首推全新Tyson Yoshi主演TVC 詮釋「24/7 Ready for Challenge」

24/7 FITNESS 一直致力引領香港24小時健身新文化。今年品牌全面升級，斥資逾港幣1,000萬元打造全新電視廣告及整體品牌宣傳計劃，並邀請形象鮮明、勇於突破的 Tyson Yoshi 擔任主角，進一步強化品牌年輕動感、積極進取的定位。

24/7 FITNESS全新 TVC 於晚會上震撼首播，以強烈節奏與動感畫面，呈現都市人於不同時刻持續鍛鍊、自我突破的生活軌跡，全面演繹「24/7 Ready for Challenge」的品牌精神。片中透過 Tyson Yoshi 的形象演繹，展現無懼挑戰、持續突破的態度，呼應品牌鼓勵大眾隨時裝備自己、迎接各種挑戰的核心理念。

24/7 FITNESS全港分店突破150間、全球版圖逾300間再創高峰

24/7 FITNESS（香港）市場總監 Isaac Lau 於晚會上表示，衷心感謝全港會員、團隊及合作夥伴一直以來的支持：「今年對 24/7 FITNESS 而言是關鍵性里程碑。『24/7 Ready for Challenge』不僅是一個廣告主題，更是品牌面向市場的核心宣言，代表我們持續突破界限、重塑健身文化，並引領行業邁向全新高度的決心。」目前品牌於香港的分店網絡已突破150間，全球據點逾300間，版圖持續擴張，進一步鞏固市場領導地位。未來將全面加速發展步伐，加大資源投入，引入頂尖設備並持續升級服務體驗，打造全天候健身新標準，全面支持會員突破自我，隨時迎接人生各種挑戰。

湯令山、Lolly Talk、攬佬 SKAI ISYOURGOD 掀全場高潮

除了電視廣告發佈外，當晚表演陣容同樣星光熠熠。人氣創作歌手湯令山（Gareth.T）、憑《八方來財》《大展鴻圖》等作品風靡華語樂壇的說唱歌手攬佬 SKAI ISYOURGOD，以及人氣女團（8位成員）Lolly Talk 輪番登台獻唱，以多元音樂風格及極具感染力的舞台演出，將現場氣氛層層推高。多名藝人及KOL更參與《GYM魚遊戲》，與全場觀眾熱烈互動，進一步引爆現場能量，將晚會氣氛推向另一高峰。

24/7 FITNESS 豪擲逾百萬獎金獎品引爆全場

此外，24/7 FITNESS 豪擲總值逾港幣100萬元的獎金及豐富獎品進行抽獎，為晚會增添驚喜與話題，進一步彰顯品牌實力與價值。品牌未來將持續以突破為核心，拓展版圖並升級服務，帶領市場邁向全天候健身新時代。

即睇：Tyson Yoshi主演新廣告「24/7 Ready for Challenge」

（資料及相片由客戶提供）