肥仔@ERROR拍拖14周年紀念　初戀女友放閃：日日都中六合彩咁

ERROR的肥仔（梁業）入行時已跟初戀女友阿芬拍拖，二人因跳舞結緣，2012起開始拍拖，中間雖然短暫分手，不過近日阿芬就在社交平台發文慶祝拍拖14周年。她貼出二人的甜蜜合照，肥仔搭住她膊頭，而她就向鏡頭單眼嘟嘴。她在帖文中寫道：「Throwback to our 14thBirthday🐶🐶我日常吾（唔）算係好有運既（嘅）人，我諗我啲運氣真係用晒係（喺）度💫💗」她更形容「日日都中六合彩咁」，但又笑言：「依張有啲似關懷兒童🫢🤣」

ERROR的肥仔（梁業）入行時已跟初戀女友阿芬拍拖，近日阿芬就在社交平台發文慶祝拍拖14周年，指自己平日不算幸運，但遇到肥仔仿如日日中六合彩。（IG@cyfann_sistarush）

剷青髮型惹誤會 阿芬曾大方解畫：俾到我好大自信

由於阿芬以剷青髮型示人，有網民誤會她可能是身體有問題，留言：「祝早日康復」，她則回覆：「唔好意思我好健康☺️😆只係喜歡短頭髮😉」其實早前她也曾因為男性化的髮型被網民評頭品足而撰文回應過，她當時表示自己完全沒有可開心，亦不感到受傷害，因為世界本來就會有很多不同意見、思想，也是她覺得精彩之處。至於剃頭，阿芬說：「其實剃頭剷青對我嚟講，其實係我人生中其中一個同我自己重要嘅對話比到我好大嘅自信，同埋睇到自己更多嘅棱角💛所以無論大家有咩意見都好，我都唔會嬲亦都唔會唔開心😉🫰🏻peace」

由於阿芬以剷青髮型示人，有網民誤會她可能是身體有問題，留言：「祝早日康復」，她則回覆：「唔好意思我好健康 只係喜歡短頭髮😉」（IG@cyfann_sistarush）

阿芬曾因為男性化的髮型被網民評頭品足而撰文回應過，她當時表示自己完全沒有可開心，亦不感到受傷害，因為世界本來就會有很多不同意見、思想，也是她覺得精彩之處。（IG@cyfann_sistarush）

拍拖8年曾短暫分手 後復合恩愛至今

肥仔與阿芬拍拖14年，2021年二人曾宣布分手，當時阿芬說：「因了解而分開其實也算是感情路上最好的結果，我倆彼此也會在心裡互相好好祝福。」而肥仔也表示二人會互相扶持，不過翌年他們被影到孖住去睇演唱會，事後肥仔就大方承認復合，拍拖至今繼續幸福恩愛。

肥仔參加《造星》時已跟女友阿芬拍拖，曾短暫分手，但當時二人的分手宣言也是互相扶持。