港姐2026｜候補陳梓穎不覺學歷輸蝕　開心被讚似郭柏妍：我嘅榮幸

《2026香港小姐競選》12位候選佳麗，經過近日的特訓以及髮型大改造後，今日在無綫電視城正式首晤傳媒。原先入圍的大熱佳麗吳倬希因私人理由，前一晚決定退選，由去年底曾參加《多倫多華裔小姐競選》，並奪得季軍的陳梓穎（Cecilia）補上。

10號佳麗陳梓穎以「候補」身分頂上退選的吳倬希。（陳順禎 攝）

不介意被指「執二攤」

10號陳梓穎今年24歲，在多倫多一間金融公司擔任行政助理。對於「失而復得」，重獲入圍資格。陳梓穎接受《香港01》訪問時，直言早前從小組工作人員口中得知已通知所有入圍佳麗，但自己卻遲遲未收到通知，以為自己已經落選，於是失落地在小紅書發文。怎料原來是一場美麗的大烏龍：「工作人員一直打我香港電話，但我電話不知怎麼一直打不通。直到昨天他們打我加拿大電話，我才收到通知！」

陳梓穎笑言，有之前首次面試時曾把面試通知當成詐騙電話的經驗後，現在什麼電話都會聽。自覺有運的她，今次得知喜訊後，第一時間通知媽媽，兩人都很開心和興奮，但也隨即感到緊張，直言看到其他佳麗都很優秀，自己也要加把勁。介不介意被指「執二攤」？她大方說：「不會的，看你怎樣去看，可以入選已經很榮幸。」

陳梓穎覺得能重獲入圍資格很有運。（陳順禎 攝）

學歷不敵其他佳麗 用選美經驗補救

被問到其學歷在12位入圍佳麗中相對較低，會否擔心有影響？陳梓穎淡定回應：「每個人都有自己的特長，學歷這方面我比不上她們，但我有選美經驗，可以在這方面幫到她們。」陳梓穎亦透露試衫時被要求減肥，目標是再減3公斤，特別是腰部線條，務求以最佳狀態穿上比堅尼。

陳梓穎開心被指撞樣郭柏妍。（陳順禎 攝）

撞樣郭柏妍 望配得上稱號

對於網民覺得她有點像師姐郭柏妍，陳梓穎趁機賣口乖：「這是我的榮幸！我有看她很多劇集，包括現在的《飛常日誌II》。我自己都覺得眼睛和笑起來的時候有點像。（會否有壓力？）我會努力加油，希望配得上這個女神郭柏妍的稱號！」至於會否擔心在參選期間被爆出「黑材料」？她笑笑口說：「那就要看你們媒體是否真的能找到了，找到再說吧！」對自己信心十足。