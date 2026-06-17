港姐2026｜魏欣認愛影夏日性感照　揭IG刪相原因：依家無得P圖

《2026香港小姐競選》12位候選佳麗今日（17）於電視城首晤傳媒，5號魏欣（Etherine）憑著甜美外貌與超強學歷，成為大熱之一。現年25歲的她，不僅畢業於英國愛丁堡大學，更擁有工程學士與碩士的雙學位，參賽前任職財富管理經理，可謂美貌與智慧並重。

5號魏欣（Etherine）憑著甜美外貌與超強學歷，成為大熱之一。（陳順禎 攝）

曾去尼泊爾做義工不怕吃苦

魏欣接受《香港01》訪問時，透露從小非常喜歡舞台，所以參選港姐：「我覺得港姐係一個好好畀女性嘅舞台，去挑戰自己、綻放自己嘅Beauty。」她更表示，香港是一個很獨特的城市，希望自己能夠參與其中，甚至有機會代表香港，把這份美麗展現給全世界。

魏欣為了這次選美，特地從英國返港，目前正寄住在香港的親戚家中。談到訓練已經開始了兩天，魏欣笑言暫時仍很享受，可以學到很多都東西。更透露自己以前去過尼泊爾做過義工，當時的挑戰更大，所以港姐的訓練對她來說完全應付得來。

魏欣直言不怕吃苦。（陳順禎 攝）

苦練廣東話

魏欣懂5種語言，包括普通話、英文、廣東話、韓文和法文，但當中以廣東話最弱。訪問中她還不小心把廣東話的「韓文」講成「鹹文」，場面非常搞笑！被問到可會擔心口快快誤講錯「粗口」？魏欣笑言：「當然都驚啦，但我覺得係一個學習嘅過程。其實參選之後我已經進步咗好多，佳麗都有幫助我。」她透露現在家裡人，包括爸爸媽媽都會用廣東話跟她溝通來「苦練」，「其實我爸爸媽媽係講廣東話，而我三歲前都係講廣東話，只係之後出去讀書後，只教普通話，所以語境變咗普通話。」

仍愛影健康性感相

除了高學歷，魏欣的身材亦相當吸睛。對於被網友發現她在社交平台上傳了不少性感照片，魏欣自信表示，以前在韓國讀書時，當地非常流行健身（Fitness）和身形管理，她自己亦有練瑜伽。她坦言：「我都好鍾意喺夏天Post一啲自己覺得好靚、好健康嘅相，因為操fit後我覺得自己好靚，所以就同朋友去沙灘玩，純粹係分享健康嘅靚相，絕對唔係刻意性感。（即係對自己身材有信心？）我都有目標，希望練到腹肌。」

魏欣承認在IG純粹係分享健康嘅靚相，絕對唔係刻意性感，也不擔心被爆黑材料，因為沒有。（陳順禎 攝）

魏欣IG之前有不少火辣性感相，但現在已經「不見了」。（IG@xtherinee）

不過，有網友發現她參選後，刪除或隱藏了部分照片，魏欣解釋雖然之前分享的相都是很健康，但參選後可能會帶來一些無謂的評論，所以為了保護自己，作出整理。她更自爆：「同埋我以前好鍾意Photoshop啦，依家無得Photoshop嘛，所以我就Keep住No Photoshop嘅相片，自己從依家開始亦No Photoshop，暫時最真實一面。」對於被指有點像Angelababy（楊穎），魏欣就謙虛回應：「佢好靚，或者只係某啲相片角度有少少似，我自己就覺得唔係好似。」

魏欣擁有驕人身材。（IG@xtherinee）

魏欣某些角度撞樣Angelababy。她也承認自己愛Photoshop（IG@xtherinee）

吳倬希退賽感可惜：會尊重佢嘅決定

另外，提到佳麗吳倬希突然退賽，魏欣表示感到非常可惜。她透露兩人私底下是很好的朋友，聊過很多：「佢無機會同我哋一齊出Trip，我都好Sad，但佢有佢嘅Decision，我都會好Respect，我相信佢喺任何領域都會成功。」她亦透露兩人目前有透過短訊聯絡，對方的狀態OK。