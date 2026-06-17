港姐2026｜周芳姿廣東話唔好驚到全身震　顏懿菲博士光環無懼高齡

《2026 香港小姐競選》正如火如荼地進行中，12位候選昨日正式首晤傳媒，其中9號周芳姿（Gracia），不但廣東話還有巨大進步空間，而且表現略為緊張，出場時在台上更險絆倒，幸好最後有驚無險。

左：9號周芳姿（Gracia）和11號佳麗顏懿菲一起受訪。（陳順禎 攝）

周芳姿惡補廣東話

周芳姿在接受《香港01》訪問時，顯得相當緊張，甚至身體有些顫抖。她坦言自己平時主要講國語，廣東話「不是很好」，因此感到無比壓力。為了惡補廣東話，她透露目前正跟隨一位老師學習，雖然難，但會努力，同時亦會透過看新聞來提升廣東話水平，及多謝一班佳麗幫她糾正發音。

周芳姿（左）正努力惡補廣東話。（陳順禎 攝）

提到在台上出場時不小心絆一絆，周芳姿解釋是因為自己平時幾乎不穿高跟鞋，多數穿波鞋。這次因為重心沒有把握好，加上高跟鞋的鞋跟比較高，才不小心失衡，她笑言：「爸爸媽媽知道我參選要穿高跟鞋，都好開心，覺得這是一個好好的機會，女兒終於肯穿高跟鞋了！」她相信加倍練習，會愈來愈好。

周芳姿出台時，不慎拗一拗。（陳順禎 攝）

幸好及時調整，最後有驚無險。（陳順禎 攝）

顏懿菲特訓喊腰痛 努力學化妝

11號佳麗顏懿菲（Agnes）則表示，連續的特訓當然辛苦，更因為練習行天橋和長時間穿高跟鞋而導致腰痛。問到有沒有特別需要改進的地方，顏懿菲直言是「造型」，她坦言自己以前很少化妝，連頭髮也沒怎麼弄過，目前仍在嘗試不同的風格。她更自爆在首輪和次輪面試時，因為自己不懂化妝，全靠其他佳麗出手相助：「我的化妝技術只限於塗粉底，好彩有其他佳麗幫手。」目前她正積極向化妝師請教心得。

顏懿菲覺得自己化妝方面要提升。（陳順禎 攝）

與男友關係穩定 不怕「分手魔咒」

顏懿菲當日面試獲男友陪同到場，她大方承認男友非常支持她。雖然男友工作忙碌，但依然會發短訊鼓勵她，更充當軍師幫她挑選參選戰衣。問到之前直播泳裝後，男友可有吃醋？顏懿菲直言沒有，都是很正規的一個流程。談到歷屆不少港姐入選後都難逃分手的魔咒，她笑說：「我都見到很多網民在討論，多謝大家關心我的感情，但不用擔心，雖然我們現在有很多改變，但感情非常穩定！」

顏懿菲當日面試獲男友陪同到場，她大方承認男友非常支持她。（陳釗 攝）

27歲參選不覺得是劣勢

作為高學歷佳麗，現年27歲的顏懿菲，面對自己可能年齡比其他佳麗稍大。她自信地表示：「我不覺得這是一個不好的事，反而會令我更輕鬆，因為我現在正修讀博士，8月份畢業，我覺得27歲可以拿到博士學位，其實好叻，我都好為自己自豪！」