東張西望｜苦主西藏旅行被高壓電纜電中　左耳需切全身3成燒傷

昨日（17日）一集的《東張西望》講到陳先生一行八人到西藏林芝旅行，但他在拍照打卡時竟然被當地一條高壓電纜電至瀕死。陳先生在自駕旅往拉薩方向時，路經一個泥灘覺得能打卡，所以就下車去拍照。陳先生表示：「當時冇任何圍欄同警示牌，係一個完全開放嘅空間。」陳先生指在拍照的一瞬間就觸電，之後便失去知覺，幸好當時有同行朋友為他做急救，他亦在暈倒後數分鐘內甦醒過來。

高壓電纜冇任何保護。(節目截圖)

陳先生一行八人到西藏林芝旅行，但他在拍照打卡時竟然被當地一條高壓電纜電至瀕死。(節目截圖)

陳先生暈倒醒來後覺得全身有電流通過：「高壓電就由我嘅後頸左耳嘅位置流入咗全身，最尾就由我雙腳流出嚟。我即場係昏迷咗，我同行幾個朋友即刻同我做咗心肺復甦同埋人工呼吸。大概兩分鐘之後我先慢慢恢復意識，其實一醒嘅時候我失憶，我唔知自己喺邊。」經過兩次的救護車行程，陳先生終於留醫西藏的一間醫院，醫生更向陳先生表示全身有二度、三度燒傷：「左耳係最嚴重，需要切除，後頸同雙腳都需要，好彩嘅話就植皮，嚴重嘅話就截肢。

醫生更向陳先生表示全身有二度、三度燒傷。(節目截圖)

醫生更向陳先生表示全身有二度、三度燒傷。(節目截圖)

陳先生輾轉被送到深圳一間醫院留醫

陳先生輾轉被送到深圳一間醫院留醫，雖然已經脫離危險期，但仍然有不少的傷害。陳先生表示自己晚上睡不著、會想念兒女，同時他亦不敢相信：「咁突然就成為一個殘障人士，個心情真係接受唔到！」陳先生觸電的地方其實是一個景區，但是引致陳先生觸電的電纜在一個沒有保護的情況下，讓人觸碰到。

陳先生輾轉被送到深圳一間醫院留醫。(節目截圖)

陳先生的姐姐接受訪問時表示陳先生所住的醫院，裡面有很多都是觸電入院的病人，比他嚴重的大有人在：「電力公司佢哋冇特別解釋㗎！佢話會因為呢個情況佢哋即刻show返啲標示，同埋會儘量將個電線係低於水平會將佢拉高。」

陳先生的姐姐接受訪問時表示陳先生所住的醫院，裡面有很多都是觸電入院的病人，比他嚴重的大有人在。(節目截圖)

陳先生康復路漫長

節目組就賠償安排曾聯絡內地的電力公司，電力公司表示已在安排，並指會負責陳先生的醫療費用。至於意外成因等問題，則不作回覆。陳小姐直言向電力公司要求賠償700萬元，當中包括左耳再造手術及停工幾年的工資等，而他的康復路亦很漫長。