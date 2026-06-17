邵音音爆周星馳「御用婆婆」晚年淒慘：她說過她只想死

88歲的資深藝人余慕蓮最近因家中傭人回鄉，所以暫時在好友安德尊安排下入住安老院一個月。邵音音和黃夏蕙日前特意探望余慕蓮，並分享了她在安老院的近況。今天（17日），邵音音在社交平台上發了一篇長文，描述了見面的情況和感受。

余慕蓮最近因家中傭人回鄉，所以暫時在好友安德尊安排下入住安老院一個月。(ig@ladyumyum)

邵音音提到，余慕蓮相當健談，滔滔不絕地介紹安老院的環境：「原來這𥚃住了四百多位人士，每天早上四點多就把魚毛吵醒，有講話的，有罵人的，她說院方不讓她下輪椅，怕她跌倒。是的。在家時傭人每天推她逛公園，她可以在公園活動半天。我一向喜歡家。家好。自由又溫暖。」如今余慕蓮則略顯拘束，讓邵音音深感人生處境的無奈。

余慕蓮相當健談，滔滔不絕地介紹安老院的環境。(ig@ladyumyum)

邵音音想起已故藝人侯煥玲

這次探望也讓邵音音想起已故藝人侯煥玲（周星馳御用婆婆），侯煥玲生前曾陷入無法自主選擇生活的困境，她一度被勸入住養老院，最終選擇離家不遠處的安老院：「她把全部積蓄交給了一個人，最後她決定選在自家樓下的養老院，她想回家時上樓便行。要拍戲要上街飲茶又方便。愈想愈好。住了養老院不習慣想搬出去，才知道房子被賣了，要出門須經過監護人批准。最後她住在沙田坳道的醫院，我依舊每天去幫她按摩，她的腳已經水腫到比頭大。」回憶往事，邵音音不禁感嘆：「每次去看她，她看看我已沒話說，閉著眼就睡著了。她說過她只想死。」

侯煥玲曾在《六樓后座》飾演Susie。

邵音音誇讚余慕蓮是「大善人、大好人」

看到眼前依然健談、充滿生命力的余慕蓮，邵音音感慨其過去三年的堅強與好運。「不知道自己清醒的時候，總把自己的話事權簽署給別人。弄到活著的時候自己什麼也不能做，要等人點頭。真是菩薩問因，凡人問果，各自因由。」邵音音還不忘誇讚余慕蓮是大善人、大好人：「好人一生平安。自病危至今已經三年了。當時她無望地說，音音我不想死，我想活多一年。今天聽她不停地埋怨一些懵吓懵吓的鄰居，可見她還健康著。哈哈！」