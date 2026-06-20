香港小姐2026｜楊媛媛清華畢業中大碩士 　視麥明詩為偶像

《2026香港小姐競選》正進行得如火如荼，12位候選佳麗日前會晤傳媒。現年26歲的7號楊媛媛（Vera），是一名銀行從業員，畢業於清華大學經濟學專業，同時亦取得香港中文大學的管理學碩士學位，實力不容小覷。

現年26歲的7號楊媛媛（Vera），是一名銀行從業員，畢業於清華大學經濟學專業，同時亦取得香港中文大學的管理學碩士學位。（陳順禎 攝）

自覺跨文化背景是優勢

楊媛媛接受《香港01》訪問時，被問到如此厲害的學歷會否成為選美優勢？楊媛媛顯得相當謙虛：「我相信每個入圍嘅佳麗，學歷都係好好，我對自己都有信心。」她認為自己最大優勢是擁有跨文化融合，因為她曾於內地讀過四年的大學本科，並在香港從事了四年金融工作，所以非常熟悉中、港兩地的文化。

楊媛媛自信表示，其兩地背景加上四年的金融工作經驗，為她帶來了更豐富的閱歷。（陳順禎 攝）

踩12cm高跟鞋行Catwalk行到腳損

楊媛媛透露，目前大會的訓練已進行了兩日，過程相當具挑戰性：「都有啲挑戰嘅，因為都要着12厘米嘅高跟鞋行Catwalk，呢個都係之前未嘗試過嘅嘢。」她更自爆，因為長時間穿着高跟鞋練習Catwalk，雙腳出現損傷：「都損咗啊，因為着高跟鞋有啲位，你行Catwalk行得好多，自然就會有磨損，可能我哋未着慣，就會更加多機會磨損到。」

楊媛媛視師姐麥明詩為偶像。（陳順禎 攝）

麥明詩是十優港姐。（IG@louisa_mak）

每日激減至4小時睡眠

除了體力上的考驗，佳麗也要面對「睡眠不足」的考驗。楊媛媛透露，現時每日的訓練行程並不固定，但基本上每天都要進行3小時的Catwalk特訓。她直言每天早上的行程排得很滿，晚上最早也要九點多才收工，有時甚至要到深夜十一點。在如此緊湊的行程下，每天的睡眠時間都很少：「睡覺嘅時間就4至5個鐘啦。」 而她亦有心理準備稍後出外景時可能更「沒得睡」，但依然會全力以赴。至於面部起了一些暗粒，她解釋是因為上星期參加了高能量美容，導致面部底層的炎症發出來，現時會狂敷面膜急救，希望以最佳狀態示人。

視麥明詩為學習對象

談到歷屆港姐中，楊媛媛直言非常欣賞2015年港姐冠軍麥明詩（Louisa）：「我覺得佢都做到跨界別，佢自身嘅學歷都好好。另外佢喺港姐之後，喺工作範疇都做咗好大嘅成就，所以覺得佢好值得學習。」