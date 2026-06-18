林峯率胡子彤、林家熙、張蔓莎親身演繹復古工藝味　公開降燥哲學

品牌大使林峯率領影壇新世代胡子彤、林家熙（Locker）及張蔓莎親身演繹聯乘服飾，結合衣服標誌性的通爽質感與茶飲的清新回甘，呈現「冷萃工民」清爽而不失型格的設計特色。

品牌大使林峯。(公關提供)

胡子彤。(公關提供)

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林峯、胡子彤、林家熙、張蔓莎型格演繹

品牌方特別邀請林峯與一眾影壇新世代演員胡子彤、林家熙（Locker）及張蔓莎親身示範，穿出各自態度。作為品牌大使的林峯，當日以系列中最獨特的亨利領「風流快活」 T恤亮相，舉手投足間散發從容氣息，完美演繹「裡外通爽」的降燥哲學。

張蔓莎親身示範，穿出各自態度。(公關提供)

林峯表示：「在香港生活，經常要趕日程，加上天氣炎熱，環境擠擁，難免令人感到煩燥。好在有茶飲品牌，一啖入口清爽回甘，令我在忙亂之中找到喘息的瞬間。配合衣服品牌透氣通爽的服飾，兩者結合，讓我由內到外都感覺更自在舒適，確實是今個夏天理想的降燥之選！」

林峯。(公關提供)

拍攝當日，四人更在充滿老香港情懷的衣服店內，演繹出「降燥」的各種有趣模樣。拍攝當日，胡子彤以打工仔角色入鏡，演繹工作堆積下的煩燥狀態；隨着一口接一口飲用茶飲品牌，神情由緊繃逐漸轉為平和從容，連現場氣氛亦隨之放鬆，彷彿「降燥模式」正式啟動。

胡子彤以打工仔角色入鏡，演繹工作堆積下的煩燥狀態。(公關提供)

而Locker則被捕捉到戴着鴨咀帽、悠閒地靠在舊式招牌旁，流露出難得一見的文青「Chill」味，與他平時的好動、熱血形象形成反差。

Locker則被捕捉到戴着鴨咀帽、悠閒地靠在舊式招牌旁。(公關提供)

張蔓莎換上「得閒飲茶」別注 Tee 後，在仿霓虹燈裝飾前刻意擺出「燥底」表情，工作人員隨即送上一瓶茶飲品牌，令她瞬間被「降燥」成功，即時笑顏重現，現場洋溢一片輕鬆歡笑。

張蔓莎換上「得閒飲茶」別注 Tee 。(公關提供)

張蔓莎在仿霓虹燈裝飾前刻意擺出「燥底」表情。(公關提供)

胡子彤。(公關提供)